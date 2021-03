Peliyhtiö ja huippujoukkue ilmiriidassa – tuomareille huutelu poiki varoituksen, sakot ja pattitilanteen

Riot Gamesin mukaan 100 Thieves ei ole useista pyynnöistä huolimatta suostunut jakamaan pidempää videota koskien erikoista tilannetta.

100 Thieves voitti joulukuussa suuren First Strike -turnauksen Pohjois-Amerikassa. Kokoonpano on muuttunut sen jälkeen yhdellä pelaajalla: Ethan ”Ethan” Arnold korvasi helmikuun lopulla Quan ”dicey” Tranin (kuvassa toinen vasemmalta).­

Valorantin julkaisija Riot Games ja pelissä kilpaileva 100 Thieves -huippujoukkue ovat erikoisessa sanasodassa.

Riot ilmoitti tiistaina antaneensa 5000 dollarin sakon joukkueelle ottelun viivästyttämisestä ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Lisäksi 100 Thieves -valmentaja Hector ”FrosT” Rosario sai varoituksen ja on seurannassa – seuraava rike voi johtaa toimitsijakieltoon.

Rangaistuksen taustat ovat juuri päättyneessä VCT Masters -turnauksessa. 100 Thieves -pelaajat viivästyttivät puolivälieräottelunsa alkua Immortalsia vastaan, koska eivät olleet tyytyväisiä valittuun pelipalvelimeen.

Pelaajien mielestä tuomareiden valitsema palvelin suosi liikaa Immortalsia. Pelaajat kieltäytyivät aloittamasta ottelua, joka alkoi lopulta tunnin myöhässä aikataulusta.

Viivästyksen aikana Rosario kävi keskusteluita tuomareiden kanssa. Riotin mukaan Rosario käyttäytyi asiattomasti näitä kohtaan uhkaillen muun muassa hyödyntävänsä pelaajiensa sosiaalisen median seuraajakuntaa, jotta järjestäjät ja yhtiö näyttäytyisivät huonossa valossa.

100 Thieves kommentoi asiaa pari tuntia Riotin ilmoituksen jälkeen. Organisaatio sanoi tiedotteessa seisovansa Rosarion takana ja olevansa hänen osaltaan Riotin päätöstä vastaan, mutta maksavansa sakot ja jättävänsä asian taakseen.

Organisaation mukaan Rosario ei myöskään uhkaillut sosiaalisella medialla, kuten Riot väitti. Lisäksi 100 Thieves kritisoi Riotin päätöstä tuoda vähäpätöinen asia julkisuuteen sekä kuvailla asioita väärin.

100 Thieves jakoi lisäksi videon, jossa Rosario keskustelee tuomarien kanssa:

Riot kommentoi tilannetta uudestaan videon julkaisun jälkeen. Yhtiö päivitti rangaistuskirjoitustaan kertoen saaneensa kolmelta riippumattomalta todistajalta lausunnon Rosarion uhkailusta hyödyntää sosiaalista mediaa. Rosario oli myös itse vahvistanut asian Riotin haastattelussa.

Yhtiön mukaan Rosarion kommenttia ei kuultu 100 Thievesin videolla, koska siinä näytettiin vain osa keskusteluista. Riotin mukaan organisaatio kieltäytyi lähettämästä koko videota tunnin kestäneestä tilanteesta pyynnöistä huolimatta. 100 Thieves ei ole kommentoinut asiaa enää Riotin viimeisimmän vastauksen jälkeen.

Monissa keskusteluissa Riotin päätöstä tuoda rangaistus julkiseksi on pidetty lausuntona, jolla yhtiö korostaa sen pitävän lankoja käsissä Valorantin kilpapuolen osalta. Monien mielestä yhtiön nopea reagointi 100 Thievesin vastaukseen alleviivasi, miten Riot uskaltaa toimia tarpeen vaatiessa ja puuttua tilanteisiin.

100 Thievesin Valorant-joukkue voitti joulukuussa pelin ensimmäisen suurturnauksen Pohjois-Amerikassa, mutta nyt pelatussa Masters-turnauksessa tyytyminen oli 5.–6. sijaan. Valorantin lisäksi erittäin tunnettu organisaatio on mukana League of Legendsissä, Fortnitessa ja Call of Dutyssa.