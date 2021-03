Sony satsaa esportsiin: osti suositun tappelupelitapahtuman

EVO on jatkossa osa PlayStation-perhettä.

EVO-tapahtumat on järjestetty jo pidemmän aikaa kesällä Las Vegasissa, Yhdysvalloissa.­

Sonyn tytäryhtiö Sony Interactive Entertainment (SIE) on ostanut tappelupelitapahtumista tunnetun Evolution Championship Seriesin eli tutummin EVOn.

EVO on jatkossa osa PlayStation-perhettä, jonka pelaajat pelasivat tiedotteen mukaan viime vuonna eri tappelupelejä yli 1,1 miljardin tunnin edestä. Yhtiöt ovat sitoutuneet madaltamaan jatkossa kynnystä kaiken tasoiselle kilpailulle taitotasosta riippumatta.

Sonyn kumppanina uusissa bisneksissä toimii esportsiin erikoistunut RTS-yhtiö, jonka toimitusjohtaja on entinen kilpapeliselostaja Stuart ”TosspoT” Saw. EVOn avainhenkilöt jatkavat töitä tapahtuman parissa.

EVOn historia alkaa vuodesta 1996, jolloin järjestettiin ensimmäinen tapahtuma nimellä Battle by the Bay. Nykyinen EVO-nimi otettiin käyttöön 2002, minkä jälkeen siitä on kasvanut tappelupelien vuoden kohokohta.

Viime vuonna EVO-tapahtuma peruttiin koronan takia eikä edes nettitapahtumaa saatu lopulta järjestettyä. Se jouduttiin perumaan, kun EVOn entistä toimitusjohtajaa syytettiin hyväksikäytöstä.

Tänä vuonna EVO järjestetään elokuun aikana netissä. Ensimmäiset vahvistetut pelit ovat Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition ja Tekken 7, jotka kaikki löytyvät PlayStationin pelivalikoimasta.

PlayStation-kytköksestä huolimatta ovat myös muiden konsolien suosikkipelit yhä tervetulleita legendaariseen tappelupelitapahtumaan, vahvisti Twitterissä EVOn työntekijä Mark Julio.

Linjauksen takia on mahdollista että esimerkiksi Nintendon suositut Smash Melee -tappelupelit nähtäisiin jatkossakin osana EVOn pelitarjontaa, mutta monet epäilevät asiaa yrityskauppojen takia.