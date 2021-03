Suomalaiset seurasivat viikkofinaalin sivusta – PUBG-kisan huipennuksessa tarjolla miljoonapotti

ENCE ja Team Liquid, jossa pelaa suomalainen Anssi ”mxey” Pekkonen, lähtevät viimeiselle viikolle vaikeasta tilanteesta.

Suomalaisten PlayerUnknown’s Battlegrounds -pelaajien viides viikko Global Invitational.S -turnauksessa oli kaikkea muuta kun onnistunut. Sekä ENCE että Anssi ”mxey” Pekkosen edustama Team Liquid jäivät molemmat viikkofinaalin ulkopuolelle.

Viidennen viikkofinaalin voitti Gen.G, joka keräsi kymmenessä ottelussa 76 pistettä. Toiseksi ylsi META Gaming (73), kolmas oli Infantry (70) ja neljäs Digital Athletics (69).

Etelä-Koreassa helmikuussa alkanut miljoonaturnaus huipentuu kuudenteen viikkoon, joka alkaa tiistaina 23.3. Viimeisen viikon karsintapeleihin Liquid ja ENCE lähtevät peräkkäisiltä sijoilta 24 ja 25.

Karsinnoissa pelataan 16 ottelua, joiden voittajat pääsevät viikonloppuna pelattavaan viikkofinaaliin. Ensimmäisessä ottelussa pelaa edellisen viikon 16 parasta, mutta voittajan tilalle nousee aina rankingissa seuraavana oleva joukkue. ENCEllä on täten seitsemän yritystä päästä viikkofinaaliin ja Liquidilla kahdeksan.

Mestariksi kruunataan eniten palkintorahaa turnauksen aikana voittanut joukkue. Viimeisellä viikolla on jaossa eniten palkintorahaa: Voittajajoukkue saa 500 000 dollaria, toiseksi tullut 250 000 sekä kolmanneksi ja neljänneksi sijoittuneet 125 000.

Tällä hetkellä mestaruudessa on kiinni Gen.G, jolla on tällä hetkellä kasassa 363 500 dollaria. Toisena on Digital Athletics (156 000 $), kolmantena Meta Gaming (155 000 $) ja neljäntenä Zenith E-Sports (152 000 $). ENCE on voittanut 18 500 ja Liquid 15 000.

Kokonaiskilpailun voitossa ei huomioida joukkueiden voittamia bonussummia. Gen.G on esimerkiksi voittanut palkintorahaa yhteensä 880 397 dollaria, mutta summasta yli puolet on bonuksia. Finaaliviikon voittaja kuittaa bonuksien kanssa yli miljoona dollaria.

Peliin on lisätty turnausaiheisia virtuaaliesineitä, joiden myynneistä ohjataan 30 prosenttia palkintopottiin. Joukkorahoituksella alkuperäinen 2,5 miljoonan potti on kasvanut jo kuuteen miljoonaan. Kokonaispotti on todellisuudessa jo seitsemän miljoonaa, sillä kaikkien osallistujien kesken jaetaan miljoona dollaria niin sanottua osallistumisbonusta.