Kimmo Leinosella on ainutlaatuinen työ Espoon kaupungilla – yksi asia ihmetyttää päivästä toiseen

30-vuotias Kimmo Leinonen uskoo esportsilla olevan paljon tarjottavaa kaupunkien nuorisotoimintaan.

Kimmo Leinosella, 30, on erikoinen työ: hän aloitti vuoden alussa Espoon kaupungin liikuntapalveluiden esports-suunnittelijana.

Vasta perustettu virka on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja ainutlaatuinen jopa Euroopan tasolla. Leinonen työskenteli aiemmin Espoo Esports -hankkeessa, jossa tutkittiin alan tarjoamia mahdollisuuksia kaupungille vuosina 2019–20.

Leinosen työ on suunnitella, koordinoida ja tukea kaikkea esports-toimintaa Espoossa. Välillä hän saattaa auttaa nuorisopalveluita järjestämään turnauksia, toisinaan käy keskusteluita kansainvälisten toimijoiden kanssa alan kehityksestä Euroopassa ja miettii, miten esportsia saisi osaksi perusopetusta.

Ennen Espooseen muuttamista Leinonen asui Oulussa ja työskenteli paikallisessa Hercules Esportsissa. Hän kehitti seuralle toimintamallin, jossa nuorille tarjotaan valmennusta yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa.

Leinonen uskoo esportsin tarjoavan kaupungeille uudenlaisia ja toimiva tapoja olla yhteydessä asukkaisiin, mutta erityisesti lapsiin ja nuoriin. Pelaamista voi hyödyntää esimerkiksi kasvatustyössä, motivaattorina opiskeluun tai harrastustoiminnassa, johon varsinkin korona-aika on vaikuttanut yleisesti.

Espoossa on jo järjestetty matalan kynnyksen turnauksia, laneja sekä ohjattua ja maksutonta tutustumistoimintaa. Korona rajoittaa tällä hetkellä toimintaa, jota on pystytty viemään kuitenkin osittain verkkoon.

Nuorisotyön osalta painopiste on enemmän pelaamisessa kuin kilpailemisessa, mutta Leinosen mukaan liikuntapalveluita kiinnostavat esports-harrastajat ja tulevat ammattilaiset. Ala on ammattimaistunut viime vuosina, mikä on näkynyt esimerkiksi hyvinvoinnissa ja elämäntapojen huomioimisessa.

– Kaupunki tukee toimijoita tilojen, avustusten ja yhteistyösopimusten avulla. Tukea saa myös minulta yleisesti e-urheiluun liittyen ja mahdollisuuksien mukaan yhdistelen toimijoita keskenään, jotta saadaan parasta mahdollista laatua. Tuki voi olla rahallista, asiantuntijuutta, markkinointiapua taikka tilojen etsimistä toiminnalle, Leinonen kertoo IS:lle.

Oppilaitoksista esportsiin ovat jo lähteneet Espoossa tavalla tai toisella Omnia, Kuninkaantien lukio ja Leppävaaran lukio, jossa pilotoidaan parhaillaan esports-linjaa. Aalto Gamers puolestaan järjestää korkeakouluopiskelijoille erilaista turnaustoimintaa.

Leinonen myös muistuttaa esportsin tarjoavan runsaasti liiketoimintapotentiaalia. Malta ja Puolassa sijaitseva Katowicen kaupunki ovat esimerkiksi tehneet suuren turnausjärjestäjän ESL:n kanssa yhteistyösopimukset turismia ajatellen.

Korona on ajanut myös Leinosen etätöihin, mutta kotikonttori on onneksi viimeisen päälle.­

Esports-toiminta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa, mutta kaupungit laahaavat vielä pahasti perässä. Leinonen uskoo julkishallinnon heräävän esportsin kasvuun seuraavan 2–5 vuoden aikana. Tällä hetkellä esports on typistetty pitkälti pelkäksi nuorisotyöksi.

– E-urheilu saa tulevina vuosina enemmän virallista ja määriteltyä asemaa, mikä helpottaa varsinkin kaupunkien tuen saamista. Tällä hetkellä e-urheilua käytetään sanana miten sattuu, mikä on ollut yksi erikoisimmista ongelmista, joihin olen törmännyt.

Miehen mukaan ongelmaan törmää niin julkishallinnossa kuin alan yrittäjien keskuudessa. Monet kertovat tarjoavansa esports-toimintaa, kun pohjimmiltaan kyseessä on lähes poikkeuksetta pelikerho. Moni saa tämän takia väärän kuvan esports-toiminnasta ja koko alasta, joka on hurjassa kasvussa.

Leinonen muistuttaa myös kaupunkien olevan keskeisessä asemassa, kun puhutaan tulevaisuudessa alueittain tapahtuvasta laajamittaisesta toiminnasta. Hän toivoo Espoon saavan lähiaikoina seuraa muista kaupungeista.

Mitä mies tekisi, jos hän saisi miljoona euroa käytettäväksi esports-aiheisen toiminnan parantamiseen kaupungin näkökulmasta? Ensimmäisenä hän perustaisi keskitetyn pääkallopaikan Espooseen, joka mahdollistaisi harjoittelun ja pienet tapahtumat.

– Mielestäni on tärkeää madaltaa kynnystä lähteä mukaan e-urheiluun niin harrastajana kuin toimijana.

Lisäksi hän perustaisi tukijärjestelmän, jolla kaupunki voisi auttaa alkuun esimerkiksi seuroja ja tapahtumajärjestäjiä. Mallia voitaisiin ottaa jo olemassa olevista liikunta- ja nuorisopalveluiden avustuksista. Leinonen yrittäisi myös houkutella esports-yrityksiä suuntaamaan resursseja Espooseen.

Torstaina esports-kenttä sai yllätysuutisen, kun Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi) tarkensi linjauksia koskien pelien ikärajoja. Uuden linjauksen mukaan aiempi kolmen vuoden ikäjousto ei ole enää sallittu. Moni esportsin ympärille rakennettu nuoriso- ja harjoittelutoiminta ajautuu tämän takia erittäin vaikeaan tilanteeseen.

– Tämä koskee vahvasti koko suomalaista pelikulttuuria ja varsinkin e-urheilua. Poisto tarkoittaa esimerkiksi, että alle 16-vuotiaan valmentaminen CS:GOssa on kielletty, mutta hän saa pelata kotona ilman ohjausta. Tämä avaa hyvin sitä, kuinka ongelmallinen ja vanhentunut kuvaohjelmalaki tällä hetkellä on.

Moni iso kysymys koskien Kavin linjausta on vielä auki, mutta instituutti on pyytänyt esports-kentän toimijoilta palautetta ja kysymyksiä.