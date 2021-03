Pelien ikärajojen tulkinta muuttui – iskee kovaa nuorten harrastustoimintaan

Kavin uusi linjaus estää esimerkiksi alle 16-vuotiaita CS-pelaajia osallistumasta ohjattuun valmennus- tai leiritoimintaan. Esports-piireissä ollaan ymmällään päätöksestä, johon toivotaan muutosta.

Fortniten ympärille on tehty viime vuosina erilaista nuorisotoimintaa. Jatkossa ohjattu toiminta ilman läsnäolevaa vanhempaa on kielletty alle 12-vuotiailta, joka on pelin ikäraja. Kuvituskuva.­

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Kavi) on tarkentanut ohjeitaan kuvaohjelmalain ikärajajouston soveltamisesta. Jatkossa lapsiryhmissä ei saa enää käyttää kolmen vuoden ikärajajoustoa, mikä vaikuttaa muun muassa nuorille tarkoitettuun kilpapelitoimintaan.

– Ikärajajoustoa ei tule siten soveltaa esimerkiksi harrastustoiminnassa, kunnallisessa nuorisotyössä, järjestöissä, seurakunnissa, yritystoiminnassa tai vapaaehtoistoiminnassa edes vanhempien luvalla tai ammattikasvattajan läsnä ollessa, kirjoitetaan Kavin pelikasvatus.fi-sivustolla.

Asian taustalla on kuvaohjelmalakia koskeva sääntely, jossa esimerkiksi elokuvat, tv-ohjelmat ja digitaaliset pelit on kaikki niputettu yhteen. Viime syksynä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa selvitysraportissa ehdotettiin digitaalisten pelien saavan oman määritelmän, mutta toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.

Kavin ohjeistus on aiheuttanut hämmästystä ja ihmettelyä esports-kentällä. Suomessa on viime vuosina nähty pelileirejä ja valmennusohjelmia, joissa on pelattu pääasiassa räiskintäpeli Counter-Strikea.

CS:n ikäraja on 16 vuotta, joten sitä nuoremmat eivät saa osallistua enää ohjattuun toimintaan, mikäli se tapahtuu fyysisesti samassa tilassa. Vielä on epäselvää, miten Kavin linjaus koskettaa verkon välityksellä tapahtuvaa toimintaa, jossa nuori pelaa vaikka kotoa.

Alle 12-vuotiailta kielletään Kavin ohjeistuksen perusteella ohjattu valmennus- tai leiritoiminta esimerkiksi NHL-, League of Legends-, Overwatch ja Fortnite-pelien osalta.

Ohjattua CS-toimintaa tarjoavat esimerkiksi hREDS, RCTIC ja IQUE.gg. Vierumäellä on myös järjestetty jo vuosia CS-pelileirejä, jotka on suunnattu yläasteikäisille. Helsingin kaupungilla on myös aikoinaan ollut CS-valmennustoimintaa, johon IS kävi tutustumassa kesällä 2015.

RCTICin perustaja Jere Alanen murjoi päätöstä Twitterissä. Hän totesi päätöksen poistavan koronan jäljiltä jäljelle jääneen harrastustoiminnan, jota voisi turvallisesti harrastaa.

Suomen elektronisen urheilun liitto (SEUL ry) on tyrmännyt linjaukseen. Liiton kannanotossa muistutetaan Suomessa kehitetyn pelaajapolun olevan yksi maailman edistyneimmistä, minkä takia kuvaohjelmalakia ja ikärajaohjeistusta pitäisi katsoa uudestaan mahdollisimman nopeasti.

– Uusi linjaus halvaannuttaa suomalaisen e-urheilu- ja peliharrastustoiminnan. Linjaus on tehty ilman alan asiantuntijoiden kuulemista, jyrähti liiton toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen.

Pelikasvatuksen tutkija ja asiantuntija Mikko Meriläinen pitää tilannetta hankalana. Hän ymmärtää Kavin joutuvan toimimaan vanhentuneen ja joustamattoman lain puitteissa, mutta nykytilanteessa laista on enemmän haittaa kun hyötyä harrastustoimintaa ajatellen.

– Erilainen ohjattu pelitoiminta, oli kyseessä sitten yksityinen pelikerho, nuorisotyöllinen pelaaminen tai kilpapelivalmennus, edistää parempaa pelikulttuuria ja terveellisiä pelaamisen tapoja ja parhaimmillaan antaa lasten ja nuorten toteuttaa itseään vastuullisten aikuisten valvomassa ympäristössä, Meriläinen kirjoittaa blogissaan.

Toistaiseksi moni asia on vielä epäselvä uuden ohjeistuksen pohjalta. Kavi kerää tällä hetkellä asiasta tarkentavia kysymyksiä ja palautetta.

Moni avoin kysymys koskee erityisesti tapahtumia, joissa pelattavia turnauksia käydään usein päälavalla ja näytetään isoilta ruuduilta. Moni pelkää tapahtumien ikärajojen nousevan 16 ikävuoteen, jotta esimerkiksi CS-turnauksia ei tarvitse pelata suljetulla ja peitetyllä alueella.

Monet ovat myös pohtinet tarvitseeko pelitapahtuman yhteydessä pelattavaan CS-turnaukseen osallistuva 15-vuotias jatkossa vanhempansa paikan päälle.

Kuvanmukaiset järjestelyt turnauksia ajatellen saattavat olla pian historiaa, jos tila joudutaan eristämään pelin ikärajan mukaan. Toistaiseksi asiasta ei ole kuitenkaan varmuutta.­

Suomalaisista esports-tapahtumista ainoastaan syksyllä 2019 pelatussa Arctic Invitationalissa on ollut tähän mennessä ikäraja. Tapahtuman ikäraja oli katsojilta 16, mutta 13-vuotiaat saivat osallistua vanhemman kanssa. Yksipäiväisessä tapahtumassa pelattiin 100 000 euron CS-turnaus.