Huippujoukkue löi luvut pöytään: Liikevaihto kasvoi, mutta toiminta yhä tappiollista

Erityisesti Counter-Strike-joukkueestaan tunnetun Astraliksen toiminta on yhä pahasti tappiollista.

Tanskan tunnetuimman esports-organisaation Astraliksen taustayhtiö Astralis Group on julkaissut vuoden 2020 tilinpäätöksensä. Astralis kilpailee Counter-Strikessa, League of Legendsissä ja Fifa-pelisarjassa.

Liikevaihto nousi 6,9 miljoonaan euroon, mikä on noin puoli miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Tulos ennen veroja oli 7,1 miljoonaa euroa tappiolla ja käyttökate runsaat 1,9 miljoonaa euroa tappiolla. Käyttökatetta saatiin kuitenkin vähennettyä 1,1 miljoonalla vuoden takaisesta.

– Vuonna, jolloin maailmanlaajuisen pandemiatilanteen vaikutukset viivästyttivät kasvusuunnitelmiamme 9–12 kuukautta, olemme tyytyväisiä tulokseen ja liiketoiminnan kehitykseen, kommentoi tiedotteessa yhtiön toimitusjohtaja Anders Hørsholt.

Astralis Groupin sateenvarjon alle kuuluvat Astralis Group Management sekä Astralis Esport (CS-joukkue), Origen Esports (LoL-joukkue) ja Future Football Club (Fifa-joukkue). Astralis Group omistaa kaikki kokonaisuudessaan.

Liikevaihdosta 80 prosenttia tuli CS-joukkueelta, LoLin osuus oli 17 % ja Fifan 3 %. Tuloista peräti 66 prosenttia on sponsorisopimuksista, 27 % palkintorahoja ja tulovirtaa liigoista, 3 % tuotemyynnistä, 2 % rojalteja ja 2 % ”muita tuloja”.

Korona vaikutti monin tavoin Astraliksen vuoteen. Pandemian takia kansainväliset ja rahakkaat CS-turnaukset muuttuivat pienemmiksi alueellisiksi kisoiksi. LEC-liigassa kilpaileva LoL-joukkue taas ei ole saanut vielä sarjasta tulojakoa.

Pörssiyhtiöllä on varoja noin seitsemän miljoonaa euroa ja myyntisaamisina 3,3 miljoonaa. Pääomaa yrityksellä on 15,3 miljoonaa, josta velkojen osuus on 6,7 miljoonaa (5,4 lyhytaikaisia ja 1,3 pitkäaikaisia velkoja).

Organisaatio kertoo sen omistusten, kuten esimerkiksi liigapaikkojen ja pelaajaoikeuksien, arvoksi 22 miljoonaa euroa. Astralis on mukana CS:n huippusarjoissa ESL Pro Leaguessa ja BLAST Premierissä sekä LoLin Euroopan-liigassa.

Vuoden 2021 liikevaihtotavoitteeksi yhtiö on ilmoittanut 9,4–10,7 miljoonaa euroa. Tänä vuonna toiminnan uskotaan jäävän tappiolle ennen veroja ja muita korkeintaan 1,3 miljoonalla eurolla.

Yhtiöllä oli viime vuoden lopulla 43 työntekijää. Joulukuussa 2019 pörssiin listautuneen Astralis Groupin osakehinta on tällä hetkellä 0,78 euroa.