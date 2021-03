Aleksi Virolainen vakuuttui nopeasti – tanskalaisnuori jatkaa OG:ssa

Nikolaj ”niko” Kristensen jatkaa OG:ssa, jolla on vajaa kuukausi aikaa löytää viides pelaaja kokoonpanoon.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamalla OG:lla on nyt kasassa neljä CS-pelaaja.­

Counter-Strike-pelaaja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG on vahvistanut 22-vuotiaan tanskalaisen Nikolaj ”niko” Kristensenin jatkavan joukkueessa pidemmällä sopimuksella.

22-vuotias Kristensen on pelannut aiemmin muun muassa Heroicissa, joka voitti viime syksynä suuren ESL One Cologne -turnauksen ja kävi HLTV:n maailmanlistan kärjessä. Pelaaja joutui helmikuussa yllättäen sivuun Heroicista.

Tanskalainen korvasi pian penkityksen jälkeen OG:n kokoonpanossa ranskalaisen Nathan ”NBK-” Schmittin, kun veteraanipelaaja siirrettiin syrjään heikkojen tulosten takia. Kristensen on pelannut OG:n kanssa jo DreamHack Masters -karsinnassa sekä ESL Pro Leaguessa, joissa molemmissa joukkue jäi ilman jatkopaikkaa.

– Lyhyessä ajassa hän [Kristensen] on todella tehnyt vaikutuksen minuun, etenkin sillä kuinka epäitsekäs hän on ja miten hän kommunikoi, OG:n suomalaiskapteeni kommentoi tanskalaisen sopimusta OG:n kanssa.

Tiistaina OG ilmoitti jordanialaisen Issa ”ISSAA” Muradin jättävän joukkueen yhteispäätöksellä. OG:lla on nyt Kristensenin liityttyä kasassa neljä pelaaja, mutta joukkueen seuraavaan turnaukseen on aikaa lähes kokonainen kuukausi.

Kristensen tuntee OG-pelaajista valmiiksi Valdemar ”valde” Vangsån. Kaksikko on aiemmin pelannut yhdessä Northissa voittaen muun muassa DreamHack Masters -turnauksen Tukholmassa vuonna 2018.

OG:n CS-joukkueen pelaajat nyt:

Aleksi ”Aleksib” Virolainen (Suomi)

Valdemar ”valde” Vangså (Tanska)

Mateusz ”mantuu” Wilczewski (Englanti)

Nikolaj ”niko” Kristensen (Tanska)

Virolaisen tähdittämän OG:n viime vuosi oli hyvä, vaikka turnausvoittoja ei tullutkaan. Alkuvuosi on sen sijaan mennyt pahasti penkin alle, mikä on näkynyt myös HLTV:n maailmanlistan sijoituksessa. OG lähti vuoteen sijalta 7, mutta pudotusta on tullut parissa kuukaudessa kymmenen pykälää.