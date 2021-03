Pelipomolle puhtaat paperit häirintäsyytöksistä – iso sponsoridiili silti poikki

Alienware purki sopimuksen yli yhdeksän kuukautta etuajassa, mutta ei kertonut syytä.

Dellin omistama tietokonemerkki Alienware on purkanut League of Legendsin koko kilpapuolen kattavan sponsorisopimuksen, uutisoi The Esports Observer (TEO). Dell on vahvistanut asian TEO:lle, muttei kommentoi asiaa sen enempää.

Laitevalmistajan ja Riot Gamesin yhteistyösopimus koski kaikkia LoLin alueellisia huippusarjoja, keskellä vuotta pelattavaa MSI-erikoisturnausta sekä massiivisia MM-kisoja, jotka rikkovat vuosi toisensa jälkeen ennätyksiä.

Riot ei ole kommentoinut asiaa. Kyseessä on jo toinen iso sponsorisopimus, jonka yhtiö on menettänyt vuoden sisään. Viime kesänä Euroopan LEC-liiga vetäytyi Saudi-Arabian NEOM-projektin ympärille tehdystä sponsorisopimuksesta julkisuuspaineen takia.

Vuonna 2019 yhtiöiden tekemän laajan sponsorisopimuksen piti päättyä vasta 2022. Alienwaren uskotaan vaatineen sopimuspurkua Riotin huonontuneen julkisuuskuvan perusteella, uutisoi DOT Esports maanantaina lähteisiin vedoten.

Riot nousi otsikoihin helmikuussa, kun entinen työntekijä haastoi oikeuteen yhtiön toimitusjohtajan Nicolo Laurentin. Naistyöntekijä väittää yhtiön purkaneen hänen työsopimuksensa väärin perustein ja pakottaneen hänet tekemään palkatonta ylityötä. Hän myös väittää Laurentin ehdottaneen asiattomia matkustusjärjestelyitä ja esittäneen hänelle seksistisiä kommentteja.

Tiistaina Riot ilmoitti Laurentin saaneen puhtaat paperit ulkopuolisen yrityksen tekemästä tutkinnasta koskien häirintäväitteitä. Yhtiön perustama kolmihenkinen komitea päätti tutkinnan perusteella jättää asian sikseen. The Washington Postin mukaan Laurent lähetti työntekijöille tiistaina sisäisen sähköpostin, jossa hän kertoi tutkinnan tuloksesta ja kiisti kaikki häntä kohtaan esitetyt väitteet.

Riot pyysi myös tiistaina nopeampaa käsittelyä oikeudelta, jotta asia etenisi välimiesmenettelyyn. Riot lähetti oikeudelle lisäksi uusia asiakirjoja, joissa yhtiö sekä Laurent kiistävät kaikki väitteet.