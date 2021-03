Tärkeät CS-pelit toivat Lotanin, 20, Suomeen – salmiakki sai karun tuomion tähtipelaajalta

Suomessa ensimmäistä, mutta ei varmasti viimeistä kertaa, vieraileva ENCE-joukkueen israelilainen Lotan Giladi ei innostunut salmiakista. Giladi on ollut kovassa iskussa Suomeen saavuttuaan.

Lotan ”Spinx” Giladi on tällä hetkellä Suomessa pelaamassa tärkeitä CS-otteluita. Kylmyydestä hän ei pidä, mutta lumi on pelaajan mieleen.­

20-vuotias israelilainen Lotan ”Spinx” Giladi on kuuma nimi vähintään suomalaisten Counter-Strike-seuraajien keskuudessa. Giladi on paukuttanut hurjat tilastot neljässä ottelussa, joista ENCE on voittanut kolme.

Giladi kertoo videopuhelun välityksellä Ilta-Sanomille olevansa juuri nyt hyvässä iskussa, mutta asiaan on vaikuttanut myös toinen asia: Suomesta käsin pelaaminen!

Israelista pelatessaan Giladin tehoja haittaa kehno nettiyhteys sekä verkkoviive eli ping, joka antaa etua vastustajille. Israelissa pelaajan ping on lähemmäs 100, Suomessa alle 25.

– Siinä on todella iso ero. Ampuminen, liikkuminen ja kaikki muu tuntuu paljon helpommalta ja sulavammalta. Huomasin sen heti, kun pelasin täällä ensimmäistä kertaa, Giladi kertoo IS:lle.

– Saan nyt tappoja, joista en voisi edes haaveilla kotoa. Minulla on myös paljon enemmän itseluottamusta tilanteissa, joissa olen aiemmin ollut altavastaajana.

Giladin huippusuorituksia EPL:ssä:

20-vuotias pelaaja ei ole aiemmin vieraillut Pohjois-Euroopassa. Hän kertoo inhoavansa kylmyyttä, mutta maisemia kaunistava lumi on tehnyt vaikutuksen. Pelaaja on nähnyt parissa päivässä enemmän lunta kuin koskaan aiemmin elämässään.

Saunaa tai perinteisiä suomalaisruokia hän ei ole vielä saanut eteensä. Sen sijaan hän on joutunut maistamaan ENCEn julkaisemalla videolla salmiakkia, joka oli pelaajan mielestä melko pahaa ja muovinmakuista.

Oletko pelannut hyvin siksi, että pelkäät joutuvasi maistamaan salmiakkia uudestaan?

– Hahaha, en usko. Sylkäisin kyllä sen pois heti, kun kamera laitettiin pois päältä, pelaaja kertoo leveästi hymyillen ja naureskellen.

Giladilta jäi välistä maaliskuun alussa ja ennen EPL:ää pidetty harjoitusleiri, koska Israel tiukensi matkustusrajoituksia. Pelaaja oli tilanteeseen pettynyt, mutta antoi leirin aikana kaikkensa, vaikka etäisyyttä olikin tuhansia kilometrejä.

Toimistolla pelaajalle ovat pitäneet seuraa suomalaiset joukkuetoverit Joonas ”doto” Forss ja Aleksi ”allu” Jalli. Giladi kutsuu heitä mukaviksi kavereiksi mainiten erikseen Jallin olevan melkoinen huumorimies.

” Eetu on yksi fiksuimmista pelaajista, jonka olen koskaan tavannut. Se, miten hän näkee ja ymmärtää pelin, on uskomatonta.

Hän kehuu myös vuolaasti ENCEn työntekijöitä, jotka ovat auttaneet pelaajaa kaikin tavoin nyt Suomessa, mutta myös etänä. Ylistystä saa myös ENCEn CS-valmentaja Eetu ”sAw” Saha.

– Eetu on yksi fiksuimmista pelaajista, jonka olen koskaan tavannut. Se, miten hän näkee ja ymmärtää pelin, on uskomatonta. Eetu olisi yksi maailman parhaista pelinjohtajista, jos hän olisi parempi tähtäämään. Kukaan ei ole kuitenkaan täydellinen, joten hän voi olla yksi maailman parhaista valmentajista.

Giladilta liikeni kehuja joukkuetoverille Aleksi ”allu” Jallille (vasemmalla) ja valmentaja Eetu ”sAw” Sahalle. Israelilaisen mielestä Saha olisi voinut olla pelatessaan maailmanluokan pelinjohtaja, jos tähtäin olisi liikkunut nopeammin ja tarkemmin vastustajien kohdalle.­

ENCEn osalta EPL jatkuu tänä iltana kello 20 ranskalaista Team Vitalitya vastaan. Lohko päättyy torstaina kello 20 pelattavaan superkierrokseen, jossa ENCE kohtaa FaZen.

Tällä hetkellä B-lohkon kärkisijan jakavat 2–1-tuloksella ENCE, NiP, Vitality ja G2. ENCE on voittanut mousesportsin ja G2:n, mutta hävisi viikonloppuna NiPille. Lohkon kolme parasta etenee pudotuspeleihin, joten ENCEn on pakko voittaa toinen jäljellä olevista otteluista.

– Voimme voittaa molemmat ottelut, jos pelaamme kuten viimeisen parin päivän aikana. Vitality-peli riippuu paljon Mathieu ”ZywOo” Herbautin suorituksesta, koska jos hän pelaa 1,50 ratingilla, olemme ongelmissa. FaZella on myös paljon pelaajia, jotka voivat yksin voittaa ottelun.

Pelaajan mukaan ENCEllä ei ole merkittäviä ongelmia, mutta välillä hieman vaikeuksia saada paras mahdollinen keskittymistila otteluun. Näin kävi esimerkiksi NiPiä vastaan, jossa joukkue sortui useisiin helppoihin virheisiin ja kärsi ruman tappion.

20-vuotiaan Giladin ura on vielä aluillaan. ENCE-valmentaja on kutsunut pelaajaa ”hiomattomaksi timantiksi”, jolla on edessä lupaava tulevaisuus.­

Tällä hetkellä on vielä auki, milloin Giladi palaa Israeliin. EPL:n pudotuspelit alkavat pääsiäisenä, joten torstaina selviää, jääkö Giladi pääkaupunkiseudulle vielä vähintään pariksi viikoksi.

Suomeen muuttaminen ratkaisi Giladin osalta muun muassa nettipelaamisen tuomat ongelmat korona-aikana. Hän kertoo asiasta olleen keskusteluita, mutta tällä hetkellä muutto ei näytä todennäköiseltä.

– Perhe on minulle erittäin tärkeä ja läheinen, joten en ole oikein ajatellut asiaa.

Pelaaja kertoo toivovansa jatkossakin voivan pelata vähintäänkin tärkeimmät ottelut käsin Suomesta. ENCEn markkinointipomo Joona ”natu” Leppänen huikkaa vierestä organisaation olevan valmis lennättämään pelaajaa edestakaisin.

– Kotona pelaaminen tuntuu varmasti paskalta tähän verrattuna, mutta en voi asialle mitään. Toivon kovasti lan-tapahtumien olevan pian taas mahdollisia, hän kommentoi jossain kohti edessä olevaa paluuta kotimaahansa.