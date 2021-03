CS-huippujoukkueelta yllättävä ratkaisu – luopuu lisäpelaajasta sääntömuutoksen takia

Kuuden pelaajan kokoonpanot näyttävät jäävän alle vuoden kestäneeksi kokeiluksi Counter-Strikessa.

Viikonloppuna ranskalainen Counter-Strike-joukkue Team Vitality ilmoitti palaavansa viiden hengen kokoonpanoon Valven asettamien major-karsintasarjan pelaajarajoitusten takia.

Muutama huippujoukkue esitteli viime vuoden aikana laajennetun kokoonpanon, jota hyödynnettiin lähtökohtaisesti vaihtamalla 1–2 pelaajaa tietyissä kartoissa. Buumin aloitti viime keväänä Astralis, ja siihen lähtivät mukaan esimerkiksi Na`Vi, Vitality ja mousesports.

Valve ilmoitti vuoden alussa uudistavansa major-karsintasarjaa ja sääntöjä. Joukkueet saavat lisätä kuudennen pelaajan kokoonpanoon, mutta pelaajavaihto vie 20 prosenttia turnauksen aikana kerättävistä pisteistä. Esimerkiksi kaksi pelaajavaihtoa yhden turnauksen aikana veisi 34 prosenttia pistesaaliista.

Vitalityn lausunnon mukaan Valven uusin linjaus, joka ei koske muita huipputurnauksia, on aiheuttanut epäilyjä kuuden pelaajan kokoonpanon toimivuudesta tulevaisuudesta. Vitality jatkaa tämän takia viidellä pelaajalla, vaikka ranskalaisjoukkue on hyötynyt monien mielestä eniten kuudennen pelaajan käytöstä.

Ranskalaisjoukkueen kokoonpanosta jää sivuun Nabil ”Nivera” Benrlitom, joka liittyi Vitalityyn viime syksynä. Hän auttoi joukkueen voittoihin loppuvuonna pelatuissa IEM Beijing- ja BLAST Premier: Fall -turnauksissa. Vitality ei pidä mahdottomana tilannetta, jossa Benrlitom palaisi vielä joukkueeseen kuudenneksi pelaajaksi.

– Uskomme vahvasti kuuden pelaajan CS-joukkueen olevan paras tapa kasvattaa CS:n kilpapuolta entistä suuremmaksi, organisaation jakamassa lausunnossa sanotaan.

Valven uutiseen on jälkijunassa reagoinut Vitalityn lisäksi brasilialainen TeamOne, joka ilmoitti maanantaina luopuvansa ainakin toistaiseksi kuudennen pelaajan käytöstä.

Huippujoukkueista kuudetta pelaajaa on käyttänyt alkuvuoden aikana Na`Vi, joka on peluuttanut välillä akatemiajoukkueensa 18-vuotiasta ukrainalaislupausta Valeriy ”B1T” Vakhovskiytä. Astraliksella on kokoonpanossa kuusi pelaajaa, mutta Lucas ”Bubzkji” Andersen ei ole kahdessa edellisessä turnauksessa saanut peliaikaa.