Ovi kävi Aleksi Virolaisen OG:ssa – kokoonpanossa nyt vain 3 pelaajaa

OG:n Counter-Strike-joukkueella on tällä hetkellä vain kolme vakituista pelaajaa kokoonpanossa.

Kaksi on joukosta poissa: Issa ”ISSAA” Murad (toinen vasemmalta) ja Nathan ”NBK-” Schmitt (oikea reuna) eivät enää kuulu OG:n CS-joukkueeseen.­

Counter-Strike-pelaaja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue on ilmoittanut jordanialaisen Issa ”ISSAA” Muradin jättäneen joukkueen yhteispäätöksellä.

Kovan kritiikin alla alkuvuoden ollut Murad ehti edustaa OG:ta 15 kuukautta. Hän jättää joukkueen vain viikkoja sen jälkeen, kun OG ilmoitti ranskalaisen Nathan ”NBK-” Schmittin poistuneen kokoonpanosta alkuvuoden vaikeuksien seurauksena.

Suomalaistähti Virolaisen lisäksi OG:seen kuuluvat tällä hetkellä brittipelaaja Mateusz ”mantuu” Wilczewski ja Valdemar ”valde” Vangså. Schmittin tilalla OG:ssa on pelannut viime viikot tanskalainen Niko ”niko” Kristensen, jolla ei ole kuitenkaan vakituista sopimusta OG:n kanssa.

Joukkue jäi hiljattain päättyneessä ESL Pro League -sarjan A-lohkossa neljänneksi ja ilman jatkopaikkaa. OG oli vielä viime vuoden lopulla HLTV:n maailmanlistalla 7:s, mutta nyt sijoitus on 17.

OG:n seuraava turnaus on vasta huhtikuun puolivälissä, joten nyt on meneillään kokoonpanon uudelleenrakennus. Tiedotteen mukaan etsinnässä on ”kaksi uutta soturia”.