HAVUn pitkä odotus päättyy – taistelee lopultakin huippujoukkueiden kanssa hurjasta potista

Elokuussa 2020 karsinnoista turnauspaikkansa voittanut HAVU pelaa huhtikuussa samassa turnauksessa Virtus.pron, Heroicin ja Evil Geniusesin kaltaisten nimien kanssa.

HAVU Gamingin Counter-Strike-joukkue kilpailee 19.–27.4. kovatasoisessa Funspark Ulti 2020 -turnauksessa, jossa on jaossa peräti 250 000 dollaria.

HAVUn lisäksi mukana ovat BIG, Complexity Gaming, Evil Geniuses, Heroic, Virtus.pro, forZe ja Extra Salt. Kovimmat nimet ovat ennakkoon HLTV:n maailmanlistalla kolmantena oleva Virtus.pro, seitsemäntenä oleva BIG ja 5–0-tuloksella juuri EPL-lohkonsa voittanut Heroic. HAVU on turnauksen altavastaajia.

Funspark Ulti -turnaus oli alun perin tarkoitus järjestää viime vuoden lopulla Kiinassa, mutta koronan takia sitä lykättiin pariin otteeseen. HAVU voitti turnauspaikkansa elokuussa 2020 pelatusta karsinnasta.

Turnauksen siirtäminen nettiin on vaikuttanut myös palkintopottiin, jota on pudotettu 50 000 dollarilla alkuperäisestä. Voittaja saa 150 000 dollaria, toiseksi tullut 50 000 dollaria, välierissä pudonneet 15 000 ja loput 5000.

Turnausjärjestäjä on vahvistanut jo seuraavan Funspark Ulti -turnauksen. Vuoden 2021 versiossa on jaossa yhteensä 630 000 dollaria. HAVU on saanut kutsun Euroopan alueturnaukseen, johon on kutsuttu lisäksi muun muassa Dignitas ja ENCE.

HAVU on aloittanut vuoden erinomaisesti: Joukkue on juhlinut voittoja suomalaisjoukkueiden välisessä Elisan CS-liigassa sekä kovempitasoisessa Snow Sweet Snow 2 -turnauksessa.

Joukkue on pelannut tähän mennessä 20 ottelua, joista se on hävinnyt vain kaksi. HAVUn huima 16 ottelun voittoputki katkesi perjantaina ENCEn oltua niukasti parempi Pelaajat.com Seriesin erikoisottelussa.

Joukkueen kalenteriin on merkittynä tällä hetkellä useampi turnaus: tulevana viikonloppuna HAVU pelaa Pelaajat.com Series Spring -turnauksessa suomalaisjoukkueiden kanssa. Sunnuntaina joukkueen pitäisi myös pelata Pinnacle Cup 2:n ensimmäinen pudotuspeliottelu.

Kalenteri voi olla nopeasti yhtä turnausta toisen perään, jos HAVU menestyy tulevissa koitoksissa. Pelaajat.com Seriesistä joukkue voi lunastaa paikan BLAST Nordic Masters -turnaukseen (26.–28.3), jonka voittaja saa puolestaan paikan BLAST Premier Showdowniin (13.–18.4.).

Mahdollisen Showdownin perään HAVU pelaisi vielä vähintään Funspark Ultin, mutta mahdollisesti myös Elisa Invitational Springin, johon joukkueella on jo kisapaikka. Elisan kansainvälisen turnauksen ajankohtaa ei ole vielä paljastettu.