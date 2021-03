Suomalaisten pelit penkin alle – PUBG-turnauksen palkintopotti jo 5,6 miljoonaa

Suomalaisten PUBG-pelaajien joukkueet pärjäsivät kehnosti viikkofinaalissa.

PlayerUnknown’s Battlegroundsin parhaillaan pelattavan Global Invitational.S -suurturnauksen neljäs viikkofinaali oli suomalaisille täysi katastrofi.

16 joukkueen finaalissa ENCE oli 12:s ja Anssi ”mxey” Pekkosen edustama Team Liquid vasta 13:s. Molemmat joukkueet keräsivät kymmenessä ottelussa 51 pistettä.

ENCE pelasi viikonlopun aikana hyvin ainoastaan kaksi viimeistä ottelua, joista tuli yhteensä peräti 35 pistettä. ENCE oli kyseisissä peleissä neljäs (10 tappoa) ja kolmas (16 tappoa).

Pekkosen tähdittämä Liquid oli kahdesti toinen, mutta tappopisteitä kertyi näistä peleistä vain 11. Joukkue päätti viikon 13 pisteen peliin (10 tappoa ja viides sija).

Neljännen viikkofinaalin voitti Pohjois-Amerikkaa edustava Zenith E-Sports yhteensä 86 pisteellä. Toiseksi tuli Digital Athletics (76 pistettä) ennen MultiCircle Gamingia (75 pistettä).

Viikko oli vaikea useille huippunimille. ENCEn ja Liquidin lisäksi vaikeuksissa olivat esimerkiksi ensimmäisen viikon voittanut Afreeca Freecs (11.) ja aiemmat viikot tasaisesti suorittanut Gen.G (15.). Viime viikon voittaja FaZe ja huippunimet Shoot 2 Kill, Virtus.pro ja 4AM eivät yltäneet edes viikkofinaaliin.

Etelä-Koreassa järjestettävän 32 joukkueen turnauksen palkintopotti on jo 5,6 miljoonaa dollaria. Peliin on lisätty turnausaiheisia virtuaaliesineitä, joiden myynneistä ohjataan 30 prosenttia palkintopottiin.

Mestariksi kruunataan eniten palkintorahaa kuuden viikkofinaalin aikana voittanut joukkue. Viikkofinaalin palkintopotti kasvaa turnauksen edetessä.

Tällä hetkellä turnausta johtaa tuorein viikkofinaalin voittaja eli Zenith, jolla on kasassa 352 459 dollaria. Toisena on FaZe (234 200 $) ja kolmantena Digital Athletics (173 911 $). ENCE on 12:s (43 032 $) ja Liquid 13:s (34 891 $).