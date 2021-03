CS:n kaivattu karttahelmi palaa – video näyttää, miten se on muuttunut

Monien ammattilaisten kaipaamasta Tuscan-kartasta on tekeillä uusi versio, joka poikkeaa aiemmista versioista monin tavoin.

Tuscan on monien kaipaama kartta, mutta ensimmäinen versio ei vuosina 2014–15 kelvannut CS:n julkaisijalle Valvelle. Kuvassa uuden kehitysversion B-pommipaikka. Kuvakaappaus trailerilta.­

Tuscan on yksi niistä harvoista Counter-Strike-kartoista, joita moni pelisarjan vanhempi pelaaja on jäänyt kaipaamaan vuonna 2012 julkaistussa Counter-Strike: Global Offensivessa.

Viime keväästä lähtien kartasta on ollut kehitteillä uusi versio, jota on päässyt tähän mennessä testaamaan vain pieni porukka. Yksi heistä on yhdysvaltalainen Erik ”fl0m” Flom, joka latasi hiljattain YouTubeen 17 minuuttia kestävän esittelyvideon uudistetusta Tuscanista.

Videolla Flom käy kartan yksityiskohtaisesti läpi paikka kerrallaan. Kehitysversio on vielä ulkoisesti karu, mutta vanhemmat pelaajat tunnistavat kartan heti tietyistä kohdista. Muutokset aiempiin versioihin on helppo huomata videolta, sillä Flom näyttää videolla, miltä se näytti aikoinaan 1.6- ja Source-peleissä.

Eniten muutoksia ovat kokeneet A-pommipaikalle johtava putkikäytävä, poliisien aloituspaikka ja B-pommipaikan lähellä oleva silta. Aiempiin versioihin verrattuna kartta tuntuu hieman ahtaammalta.

Tuscan perustuu 2000-luvun alkupuolella tehtyyn de_cpl_mill -karttaan. Tekijänoikeuksien takia Tuscan tehtiin vuonna 2007 korvaamaan CPL:n omistama Mill-kartta, jotta se saatiin osaksi turnauksia.

Karttaa ei ole nähty tähän mennessä CS:GOn virallisessa karttavalikoimassa, vaikka sen kehittäjä Colin ”Brute” Volrath sai ensimmäinen version valmiiksi jo vuonna 2014. Kartta ei kuitenkaan saanut pelijulkaisija Valven tukea, joten kehitystyö päättyi toukokuussa 2015.

Volrath löysi kuitenkin koronavuonna uutta intoa Tuscanin päivittämiseen lyöttäytymällä yhteen CS-karttoja tekevän nimimerkki catfoodsin kanssa. Uudelle versiolle ei ole annettu julkaisuajankohtaa, mutta sen uskotaan ilmestyvän vielä vuoden 2021 aikana.

Julkaisun jälkeen Tuscan-fanit jännittävät, lisääkö Valve sen joskus osaksi karttavalikoimaa ja siten myös mahdolliseksi turnauskartaksi. Tälle ei ole kuitenkaan mitään takeita.

Tuscan on yksi harvoista kartoista, jonka perään useat ammattilaispelaajat ovat huudelleet. Dbltapin vuonna 2018 julkaisemassa videohaastattelussa Richard ”Xizt” Lindström, Gabriel ”FalleN” Toledo, Richard ”shox” Papillon, Ladislav ”GuardiaN” Kovács ja Peter ”dupreeh” Rasmussen toivoivat Tuscanin päätyvän vielä osaksi peliä joskus.