ENCE vai HAVU? Asiantuntijoilla selvä näkemys illan voittajasta

Ilta-Sanomat haastatteli seitsemää CS-asiantuntijaa, joilla oli selvä suosikki illan HAVU-ENCE-otteluun.

HAVU Gaming ja ENCE kohtaavat tänään Counter-Strikessa yli kahden vuoden tauon jälkeen. Kauan odotettu paras kolmesta -ottelu alkaa kello 18.

Ilta-Sanomat kysyi seitsemältä tunnetulta suomalaiselta CS:n aktiiviseuraajalta mielipiteen illan ottelun voittajasta. Kaikki vastaajat nostivat lisäksi esille yhden pelaajan, jolta odottavat huippusuoritusta.

Entinen pelaaja ja nykyisin Pelaajat.comille podcastia vetävä Jussi ”gstus” Perälä uskoo HAVUn voittavan, vaikka kukaan kokoonpanon pelaajista ei ole urallaan päihittänyt vielä ENCE-tähti Aleksi ”allu” Jallia. Perälän mielestä HAVUlla on enemmän näytettävää ja tahtoa voittaa, vaikka saman voisi sanoa melkeinpä myös ENCEstä ja Jallista.

SAWO Esports -joukkueen pelaaja Kristo ”r0tta” Lindforsin valinta voittajaksi on myös HAVU, joka on useilla top30-joukkueiden voitoilla näyttänyt olevansa kovassa iskussa. ENCE on keskittynyt viimeisen kuukauden harjoitteluun, joten joukkueen nykykunto on kysymysmerkki.

CS-selostamiset alkuvuodesta ainakin toistaiseksi lopettanut tilastonikkari Kalle ”gaLezki” Kareinen antaa äänensä HAVUlle, jolla on nippu hyviä suorittajia ja äärimmäisen kova momentum päällä.

Kristo ”r0tta” Lindfors (vasemmalla) ja Jussi ”gstus” Perälä uskovat HAVUn voittoon.­

Elisan turnaus- ja somevastaava Tomi ”toMi” Pitkänen ennakoi ENCEn voittoa. Pitkänen uskoo HAVU-pelaajien ottavan ottelusta enemmän paineita, joten tilanne kääntyy kansainvälistyneen ENCEn eduksi.

– ENCE tulee treenitauolta hyvin valmistautuneena ja levänneenä, kun HAVU painaa armottomassa turnausputkessa, mikä tarjoaa toki ENCElle kivasti dataa pelityylistä, Pitkänen muistuttaa.

YouTubesta ja CS-lähetyksistä tuttu Roope ”Robu” Leppänen uskoo 16 ottelun voittoputkessa olevan HAVUn voittavan, varsinkin kun Sami ”xseveN” Laasasella ja Jani ”Aerial” Jussilalla on kovat näytönhalut. Hän myös muistuttaa ottelun toimivan tavallaan vain lämmittelynä ENCEn lauantain alkavalle ESL Pro League -rutistukselle.

– Tämän kyseisen ottelun panos on lähinnä kunnia itsessään. Sanoisin HAVUlla olevan siitä perspektiivistä enemmän pelissä, Leppänen kommentoi.

Roope Leppänen näkee ottelun tärkeämpänä HAVUlle, joka on myös hänen veikkauksensa voittajaksi.­

Selostajana ja toimittajana kunnostautunut Timo ”Stimby” Pölkki liputtaa myös HAVUn voittoa. Hän uskoo HAVUn pystyvän pelaamaan useampaa karttaa paremmin kuin ENCEn, joka on tosin harjoitusleirillä saattanut saada hiuksenhienon taktisen edun.

Telian CS-selostaja Tomi ”Tombha” Rinne oli pitkään ENCEn kannalla, mutta HAVUn keskiviikkona nappaamat kaksi voittoa ja turnausvoitto saivat hänet ”hyppäämän kuusijuhlan täytteiseen hevosvaunuun”. ENCEstä hän nostaa kuitenkin esille puolalaisvahvistuksen Paweł ”dycha” Dychan, joka on näyttänyt olevansa ”oikea kantojuhta joukkueelleen”.

Seuraa heitä illalla

Asiantuntijoiden pelaajanostoissa korostuivat HAVU-pelaajat Sami ”xseveN” Laasanen ja Jani ”Aerial” Jussila. Molemmat pelasivat yli kaksi vuotta ENCEssä, kunnes vaihtoivat joukkuetta viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

– Laasanen & Jussila -kaksikko varmasti duunaa kovaa tulosta servulla. Eiköhän siellä ole pienet kalavelat maksettavina ainakin HAVUn puolelta, ennakoi Lindfors.

Kareinen sen sijaan nostaa esille ainoana 21-vuotiaan Jemi ”jemi” Mäkisen, joka on uudempana nimenä jäänyt toistaiseksi HAVUssa muiden pelaajien varjoon.

– Uskoisin, että Laasanen ja Jussila eivät ole ihan niin lentävällä päällä mitä viime turnauksissa, joten nyt on Mäkisen paikka loistaa.

ENCE-pelaajista esiin nostettiin 28-vuotias tarkkuuskiväärilegenda Jalli ja vahvasti aloittanut puolalaisvahvistus Paweł ”dycha” Dycha.

– Uskon Aleksi ”allu” Jallin väläyttelevän AWP-taitojaan, sillä hän on perinteisesti ollut kovassa tikissä suomalaisjoukkueita vastaan, ennakoi Leppänen.