ENCE ja HAVU kohtaavat kahden vuoden jälkeen – maksetaanko kalavelat illalla?

ENCE ja HAVU kohtaavat pitkän tauon jälkeen perjantai-iltana kello 18 alkavassa ottelussa. HAVU on ennakkosuosikki.

Aleksi ”allu” Jalli (vasemmalla) on ENCEn ykkösnimiä. Viime vuonna vielä joukkuetovereihin kuului Jani ”Aerial” Jussila, jonka alkuvuosi HAVUssa on ollut lähes täydellinen.­

Suomen esports-jätit ENCE ja HAVU kohtaavat tänä iltana yli kahden vuoden tauon jälkeen. Organisaatioiden Counter-Strike-joukkueet ottavat yhteen Pelaajat.com Series Spring: Showoff -ottelussa kello 18.

Joukkueiden edellisestä on ehtinyt kulua yli kaksi vuotta: ENCE vei helmikuussa 2019 pelatun ottelun voiton 2–0. Sen aikaiset kokoonpanot ovat jo historiaa. Molemmilla on kasassa uudistunut ja huipulle tähtäävä porukka.

ENCEn riveissä pelaa suomalaisista nykyisin enää vain Aleksi ”allu” Jalli ja Joonas ”doto” Forss. Kansainvälistynyt joukkue on pelannut alkuvuoden aikana viisi turnausottelua, joista neljä päättyi voittoon.

Maaliskuussa ENCE on valmistautunut Helsingissä sijaitsevalla toimistollaan lauantaina alkavaa ESL Pro Leagueta varten. Joukkueen harjoitusleirillä olivat paikalla kaikki paitsi Lotan ”Spinx” Giladi, joka on nyt kuitenkin päässyt Suomeen. Israelilainen pelaa HAVU-ottelun ja tulevat EPL-ottelut ENCEn toimistolta.

HAVU-ottelu toimii loppuharjoituksena EPL-kautta varten. Vähäisen ottelumäärän ja harjoitusleirin pohjalta ENCEn nykykunto on kuitenkin mysteeri. Otteluun HLTV:n maailmanlistan sijalla 39 oleva ENCE lähtee altavastaajana.

Sami ”xseveN” Laasanen (vasemmalla) ja Joonas ”doto” Forss pelasivat vielä syksyllä rinnakkain HAVUssa. Nyt kaksikko edustaa eri joukkueita.­

HAVU on tällä hetkellä pysäyttämätön. Joukkue lähtee illan kamppailuun takanaan 16 peräkkäistä voittoa paras kolmesta -otteluissa. Vastaan ei ole tullut vielä yhtään top20-joukkuetta, mutta saavutus on silti äärimmäisen kova. HAVUn sijoitus HLTV:ssä on tällä hetkellä 27.

Joukkueen ykkösnimet alkuvuoden aikana ovat olleet Sami ”xseveN” Laasanen ja Jani ”Aerial” Jussila. Molemmat ovat entisiä ENCE-tähtiä, jotka ovat näyttäneet parastaan uudessa ympäristössä. Tilastojen valossa Laasanen pelaa uransa parasta CS:ää ja Jussila on palannut alkuvuoden 2018 tasolle.

HAVU on pelannut alkuvuoden aikana huomattavasti enemmän kuin ENCE, jolla on ollut täten paremmat mahdollisuudet valmistautua otteluun. HAVU on kuitenkin pelannut erittäin vakuuttavaa CS:ää, ja joukkueen nykyinen taso on parempi kuin monella top20-joukkueella.

Ottelussa pelataan pääasiassa kunniasta ja Suomen ykkösorganisaation asemasta CS-fanien keskuudessa.

Nykymuotoinen ENCE palasi CS-kentille keväällä 2018, mistä lähtien se on ollut aina Suomen ykkösnimi organisaatiotasolla. HAVU voi nyt viedä tämän tittelin monien fanien silmissä.

ENCEn osalta huomiota kiinnittyy ottelussa erityisesti suomalaispelaajiin. Forss pelasi vielä viime syksynä HAVUssa, kuten myös pelaajasta ENCEn valmentajaksi loikannut Eetu ”sAw” Saha. Kaksikko ottaisi varmasti mielellään voiton entisistä pelikavereistaan.

HAVU lähtee otteluun ennakkosuosikkina alkuvuoden vahvojen näyttöjensä ansiosta. Joukkueen fanit rukoilevat voittoa erityisesti Laasasen ja Jussilan puolesta, joiden viimeiset kuukaudet ENCEssä olivat kaikkea muuta kuin miellyttäviä. Monet kokevat kaksikolla olevan kalavelkoja maksettavana.

HAVUn voittoputki on jo huimat 16 ottelua, mutta miten käy ENCEä vastaan?­

ENCEn kansainvälistyminen on vienyt latausta, joka kahden täysin suomalaiskokoonpanon välisessä kohtaamisessa olisi. Tästä huolimatta ottelua on odotettu kovasti.

Huippuottelua voi seurata perjantaina kello 18 Pelaajat.comin Twitch-kanavalta suorana ja suomeksi. Ottelu pelataan paras kolmesta -sarjasta eli otteluvoittoon tarvitaan kaksi karttavoittoa.

Voittaja palkitaan paikalla Pelaajat.comin järjestämään Pohjoismaiden väliseen Masters-turnaukseen, josta voi edetä astetta suurempaan ja kansainväliseen BLAST Premier: Showdown -karsintaturnaukseen. Häviäjä joutuu hakemaan vauhtia ja paikkaa Mastersiin suomalaisjoukkueiden välisestä kevätfinaalista.