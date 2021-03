Tältä kuulostaa CS-pelaajien uusi hittibiisi – ”Kohta tää soi majoreis”

ENCEn lisäksi nyt myös HAVUlla on oma fanilaulu.

Suomalainen toiseksi menestynein kilpaorganisaatio HAVU Gaming on esitellyt tunnuskappaleensa, joka on nimeltään Havuja.

Alle kaksi minuuttia kestävä kappale on toistaiseksi kuunneltavissa vain YouTubessa. Musiikkivideota tähdittävät organisaation Counter-Strike-joukkueen viisi pelaajaa.

Kappaleessa tuntemattomaksi jäävä miesääni räppää joukkueeseen ja CS:ään liittyvistä tilanteista hyvin elektronisen ja rokahtavan biitin päälle. Kertosäe on rakennettu Havuja-sanan ympärille, mikä on myös joukkueen käyttämä slogan.

Havuja on iskenyt ainakin CS-faneihin. Videota on katsottu reilut 18 000 kertaa, ja kommentteja on tullut eri kanavissa jo pari sataa. Kappale on kerännyt enimmäkseen kehuja, minkä lisäksi sitä on pyydetty lisättäväksi Spotifyyn ja toivottu päätyvän osaksi CS:ää.

– Miksi tämä on niin hyvä?

– Mitä saatanaa? Tämähän on oikeasti hyvä.

– Saisko teidät Weekend-festareille?

– Kohta tää soi majoreis, veisteli eräs kommentoija viitaten CS:n ykkösturnaukseen.

HAVUn toimitusjohtaja Lasse Salminen kertoo jonkinlaisen fanikappaleen tai ”hypebiisin” olleen organisaatiolla harkinnassa jo pidemmän aikaa. Kappaleen ovat tuottaneet Iiro Paakkari ja Tomi Tamminen, jotka ovat tehneet musiikkia Mikael Gabrielille, Diandralle, Isac Elliotille ja Abreulle.

– Biisi tehtiin jo marraskuussa 2020, mutta viimeistely ja video vei oman aikansa. Nyt video saatiin valmiiksi ja oli mielestämme erittäin sopiva hetki myös julkaista se, koska joukkueella menee tosi hyvin, Salminen kertoo IS:lle.

Salminen on pelannut paljon CS:ää yhdessä Paakkarin ja Tammisen kanssa. Fanilaulun puute tuli kerran puheeksi lomassa, joten pian kolmikko olikin sopinut menevänsä kimpassa studiolle fiilistelemään mahdollisia ideoita.

– Biisi syntyi käytännössä yhden päivän aikana. Pääsin myös itse vaikuttamaan vähän tyyliin ja sanoitukseen, mikä oli kivaa. Spotify-versio ei ole niin yksinkertainen juttu, koska biisillä ei ole varsinaisesti virallista esittäjää, mutta keskustelemme miten sen saisi onnistumaan, Salminen kommentoi.

HAVU on toinen suomalaisorganisaatio, jolla on oma fanilaulu. The Verkkars -yhtye teki ENCElle oman fanilaulun keväällä 2019. Paakkari ja Tamminen ovat molemmat olleet mukana tekemässä The Verkkarsin musiikkia.

EZ4ENCE-nimisestä fanilaulusta tuli melkoinen hitti: YouTubessa ja Spotifyssa sitä on kuunneltu yhteensä jo 20 miljoonaa kertaa. Pelkästään musiikkivideota on katsottu jo yli 11 miljoonaa kertaa.

Joukkueiden tunnus- ja kannatuslaulut ovat kuitenkin vielä harvinaisia esportsissa. Kansainvälisistä nimistä omat biisinsä ovat esitelleet Astralis (To The Stars) ja Ninjas in Pyjamas (Who We Are, Standing When It All Falls Down). Listatuista kappaleista ylivoimaisesti suosituin on ollut EZ4ENCE.