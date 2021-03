Sentinels-joukkue ja Valorantin kilpapuolen vastaavat tutkivat väitteitä, joita entinen tyttöystävä on esittänyt 20-vuotiaasta Jay ”sinatraa” Wonista.

Jay ”sinatraa” Wonin entinen tyttöystävä on esittänyt Twitterissä kovia syytöksiä pelitähdestä.­

Valorant-pelin supertähti Jay ”sinatraa” Won on siirretty syrjään Sentinels-joukkueesta. Hyllyttämisen taustalla ovat keskiviikkona esiin nousseet väitteet, joita Wonin ex-tyttöystävä on esittänyt.

Ex-tyttöystävä syyttää pelaajaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja manipuloinnista. Hän on jakanut väitteidensä tueksi useita kuvakaappauksia ex-pariskunnan viestittelystä ja yhden äänitteen, jolla puhuva mies kuulostaa aivan Wonilta.

Won kommentoi väitteitä keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa. Lyhyessä viestissään hän sanoi osapuolten ”muistavan parisuhteen eri tavalla”. Hän myönsi suhteen olleen epäterve molemmille, mutta kiisti väitteet hyväksikäytöstä.

Asiasta ei ole tiedettävästi tehty vielä rikosilmoitusta, mutta väitteitä tutkivat Wonin edustama Sentinels-joukkue ja Valorantin kilpapuolen vastaavat. Won on ilmoittanut auttavansa tutkijoita selvittämään tilannetta kaikin tavoin.

Tutkinnan ajaksi Won on siirretty sivuun Sentinelsin toiminnasta. Valorantin kilpapuolen sääntöjen mukaan pelaaja ei saa tutkinnan aikana kilpailla turnauksissa. Wonilta jää välistä ainakin viikonloppuna alkava Valorant Masters, joka on pelin MM-sarjan ensimmäinen huipputurnaus.

Väitösten takia Won on myös menettänyt henkilökohtaisen sponsorinsa JBL:n, joka irtisanoi sopimuksen nopeasti pelaajan kommentoitua asiaa ensimmäistä kertaa itse.

20-vuotias Won on yksi Valorant-pelin supertähdistä. Hänen edustamansa Sentinels-joukkue on kuulunut alusta asti pelin ykkösnimiin Pohjois-Amerikassa. Pelaaja on aiemmin urallaan kilpaillut Overwatch-pelissä, jossa hänet muistetaan erityisesti vuodesta 2019. Silloin hän voitti Overwatch Leaguen ja World Cupin, joissa molemmissa hänet valittiin parhaaksi pelaajaksi.

Overwatch Leaguen parhaana pelaajana hän sai peliin jopa oman Alien-nimisen hahmoulkoasun. Liiga on ilmoittanut palauttavansa halukkaille rahat kyseisestä ulkoasusta. Lisäksi ulkoasusta poistetaan maininnat liigasta ja parhaan pelaajan palkinnosta.