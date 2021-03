Yllättävä huhu kriisiseura FC Barcelonasta – laajentaa maailman suurimpaan kilpapeliin?

Huhujen mukaan FC Barcelonan nimeä jollain tavoin kantava joukkue kilpailee pian League of Legends -pelissä.

FC Barcelonan esports-jaoston huhutaan laajentavan League of Legendsiin, joka on maailman suurin kilpapeli. Kuva vuoden 2019 MM-finaalista Pariisista.­

Espanjalainen jalkapalloseura FC Barcelona on laajentamassa esports-toimintaansa League of Legends -videopeliin, uutisoi espanjalainen 2playbook-sivusto lähteisiinsä viitaten.

Sivuston mukaan Barcelona on lyöttäytymässä yhteen Kiinan huippusarjassa LPL:ssä jo pelaavan organisaation kanssa. Yhteistyön seurauksena Barcelonan ei tarvitsisi ostaa paikkaa suljettuun liigaan, mikä maksaisi miljoonia euroja.

Vielä ei ole tiedossa, minkä organisaation kanssa Barcelonan on tarkoitus tehdä yhteistyötä. LPL:ssä kilpailee 17 joukkuetta, joista Barcelonan esports-tili Twitterissä seuraa ainoastaan Royal Never Give Upia. Kyseinen joukkue on voittanut sarjan kolmesti sekä pelannut kolmesti MM-kisoissa.

Ympäri maailmaa on useita LoL-huippuliigoja, kuten Euroopassa pelattava LEC, jonka yksi joukkueista on saksalainen jalkapalloseura FC Schalke 04.

Barcelonan päätös loikata Kiinan esports-markkinoille on yllättänyt monet, kun tarjolla on myös Euroopan-liiga. Yksi selitys sille on sekä seuran että LoLin suursuosio Kiinassa, jossa esports-buumi on myös kasvanut jo vuosia

Barcelona tai Royal Never Give Up eivät ole kommentoineet huhuja.

Yhteistyökuvio pelijoukkueen ja jalkapalloseuran välillä ei ole ainutlaatuinen. Jalkapallon supertähtien Neymarin ja Kylian Mbappen edustama ranskalainen PSG on mukana esimerkiksi LoLissa ja Dota 2:ssa vastaavilla yhteistyökuvioilla.

LoLin Kaakkois-Aasian PCS-huippusarjassa kilpailee PSG.Talon-joukkue, jossa on mukana hongkongilainen Talon Esports -organisaatio. Kiinalaisen LGD:n kanssa toimiva Dota 2 -joukkkue, joka nappasi 2018 MM-hopeaa ja 2019 MM-pronssia, on nimeltään PSG.LGD.

Barcelona lähti esportsiin vuonna 2018 perustamalla joukkueen kilpailemaan PES-jalkapallopelissä, jonka julkaisija Konami on yksi seuran sponsoreista. Nykyisin suurseura kilpailee myös digitaalisessa korttipelissä Hearthstonessa ja autorakettijalkapallopelissä Rocket Leaguessa.

Maailman suosituimpiin jalkapalloseuroihin lukeutuva Barcelona on tällä hetkellä pahoissa talousvaikeuksissa. Seuralla on yli 1,1 miljardia euroa velkaa, josta yli puolet on lyhytaikaista velkaa. Seuralla ei ole myöskään tällä hetkellä toimivaa johtoa.