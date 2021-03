Pelijoukkueelta jäätävä moka: Someen päätyi väärä meemi ja sitten myrskysi

TSM:n sometyöntekijä latasi Twitteriin väärän meemikuvan ja soppa oli valmis.

Pohjois-Amerikan johtaviin esports-organisaatioihin lukeutuvan TSM:n työntekijä mokasi pahemman kerran viikonloppuna, kun yhtiön 2,1 miljoonan seuraajan Twitter-tilille ladattiin erittäin kyseenalainen meemikuva, uutisoi muun muassa Dexerto.

TSM:n somevastaava Duncan ”Dunc” Cox piti ladata Twitteriin muokattu versio suositusta Are Ya Winning, Son? -meemistä, jossa ovella seisova isähahmo kysyy tietokoneen ääressä istuvalta pojaltaan, onko tämä voitolla pelissä.

Cox oli kuitenkin kiireessä tallentanut meemistä version, jossa viitataan itsemurhaan: siinä tikkuhahmopoika ei istu tietokoneella vaan roikkuu hirtettynä katosta. Alkuperäinen twiitti on nähtävillä alta.

Kohutwiitti ehti olla verkossa vain viisi minuuttia, mutta tykkäyksiä kertyi silti tuhansia. Alkuperäinen twiitti ja kuvakaappaukset siitä lähtivät myös leviämään laajasti. Twiitti oli julkaistu vain hetki sen jälkeen, kun organisaation League of Legends- ja Valorant-joukkueet olivat hävinneet tärkeät ottelut.

TSM kommentoi virhettä pari tuntia myöhemmin. Viestissä sanottiin mielenterveyden ja siihen liittyvien asioiden olevan vakava aihe organisaatiossa varsinkin näinä aikoina. TSM:n mukaan Cox teki virheen, josta hän on ottanut opiksi. Yhtiössä on otettu myös käyttöön toimintatapoja, joiden myötä vastaavien virheiden ei pitäisi enää toistua.

Cox on kommentoinut asiaa itse usealla twiitillä, joissa hän sanoi ymmärtäneensä kuvan väärin. Hän luuli sen esittävän tilannetta, jossa poika on kävellyt pettyneenä pois tietokoneelta. Kuvan todellisen luonteen tajuttuaan hän poisti twiitin nopeasti. Hän pyysi anteeksi virhettään, jonka uskoi loukanneen monia tahtomattaan.

Vakavaa aihetta koskeva meemikuva raivostutti monet TSM:n seuraajat, jotka antoivat palautetta organisaatiolle ja Coxille. Kritiikkiä sai erityisesti Coxin anteeksipyyntö, koska hänen katsottiin piiloutuvan tekosyyn eli oman ymmärtämättömyytensä taakse.

Useat kommentoijat uskoivat kuitenkin kyseessä olleen tahaton virhe, josta kukaan ei kärsinyt suoraan. TSM sai myös kehuja, koska yhtiö seisoi työntekijänsä takana.

– Arvostan, ettette antaneet hänelle [Coxille] potkuja yhdestä virheestä.

– Miten voitte kirjoittaa näin ja kutsua sitä tahattomaksi virheeksi, kun kuvan merkitys ja sanoma kertoo kaiken oleellisen?

– Olette yksi suosikkijoukkueistani, mutta en tiedä voinko sivuuttaa sitä [twiittiä].

– En tunne häntä, mutta anteeksipyyntö vaikutti aidolta. Ihmiset saavat tehdä virheitä ja pyytää sekä saada anteeksi. Se on koko anteeksipyynnön idea.

– En huutele hänen potkujensa perään tai mitään, mutta hänen perustelunsa olivat täyttä hevonpaskaa.

Vuonna 2009 perustettu TSM on esportsin tunnetuimpia organisaatioita. Organisaatiolla on Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa yhteensä yli 7 miljoonaa seuraajaa. LoLin ja Valorantin lisäksi TSM on mukana esimerkiksi PlayerUnknown’s Battlegroundissa, Fortnitessa, Rainbow Six: Siegessä ja Apex Legendsissä.