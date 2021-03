Telia havittelee pitkää CS-sopimusta – yhtiö vaikenee toiminnan kannattavuudesta

Telia teki alustavan kaksivuotisen jatkosopimuksen Counter-Striken näyttämisestä suomeksi, mutta toistaiseksi katsojaluvut ovat jääneet pieniksi.

Telia Esports Series on operaattorin oma kilpasarja. Slogan on ”rise to the top” eli nouse huipulle.­

Telia on tehnyt alustavan sopimuksen Counter-Striken näyttämistä eri kanavistaan keväällä 2023 pelattavaan IEM Katowice -turnaukseen asti.

Operaattorin ja ESL Gamingin tekemä alustava kaksivuotinen sopimus takaa Telialle oikeudet näyttää koko ESL Pro Tourin, joka sisältää muun muassa muassa IEM-, ESL One-, DreamHack Masters -turnaukset ja kahdesti vuodessa pelattavan ESL Pro Leaguen.

Miten suosittuja sitten Telian esport-lähetykset ovat? Pelaajien suosima Twitch on ensisijainen lähetyspaikka, jossa Telian lähetyksiä seuraa eri sivustojen mukaan lähetyspäivinä 10 000–20 000 katsojaa. Muiden palveluiden – C More, MTV, Telia TV – luvut eivät ole tiedossa.

Niitä ei myöskään paljasta Telian esports-tiimin Niklas Segercrantz, joka kertoo Ilta-Sanomille esports-kiinnostuksen kasvaneen koronan aikana. Segercrantzin mukaan taistelu katsojien ajasta ja kiinnostuksesta on nyt kovempaa kuin koskaan, koska tarjonta on kasvanut sekä esportsin osalta että yleisesti.

– Twitch on edelleen se suurin kanava kun puhutaan CS:GO-katsojamääristä. Muiden kanavien avulla olemme kuitenkin halunneet tuoda lajia tutuksi myös laajemmalle yleisölle, kasvattaa näin tietoisuutta lajista ja seuraajamääriä, Segercrantz kertoo.

Esports-lähetysten liiketoiminta on yleisesti ottaen Suomessa vielä melko pientä. Kuka tahansa voi seurata otteluita suorana ja ilmaiseksi Twitchin kautta, joten rahaa ei tule sisään esimerkiksi tilausmaksuina. Rahaa tehdään ensisijaisesti myymällä näkyvyyttä tai brändättyjä osioita lähetyksiin.

Segercrantz ei vastaa kysymykseen koskien Telian esports-toiminnan suuruutta, liikevaihtoa tai edes kannattavuutta. Hän sanoo Telian esports-kuvioiden olevan vahvasti kytköksissä operaattorin muihin liiketoiminta-alueisiin.

– Esports-lähetyksillä halutaan tarjota kiinnostavaa sisältöä pelaamisesta ja esportsin seuraamisesta kiinnostuneille. Esports on tärkeä osa sisältöstrategiaamme, johon myös Liiga-oikeuksien kuin myös MTV:n ja C Moren osto kuuluvat.

Telia on keskittynyt lähetyksissään näyttämään CS:ää, joka on Suomen suosituin kilpapeli. Operaattori laittoi viime vuonna CS-liigansa jäähylle, mutta liigatoiminta jatkuu nyt League of Legendsin parissa ympäri Pohjoismaita.

ESL-jatkosopimusta koskevassa tiedotteessa mainittiin myös Telialla olevan suunnitelmia näyttää reaaliaikaista strategiapeliä StarCraft II:ta suomeksi. Pelin yksi huippunimistä ja todellinen lajilegenda on ENCEn Joona ”Serral” Sotala.

– Koko ajan katsomme uusien pelien ja sisältöjen mahdollisuuksia. Valintaan vaikuttaa toki sisällön tai pelin kiinnostavuus markkinassa ja millaisia mahdollisuuksia tarjoutuu, Segercrantz kommentoi tulevaisuuden pelivalikoimaa.

Telian esports-lähetyksistä vastaa Asssembly, jonka operaattori osti kesällä 2018. Assembly on Suomen suurimman pelitapahtuman järjestäjä. Koronan takia Assemblyt järjestetään virtuaalisesti 8.–28.3. Segercrantz vihjaa uusista kokeiluista lähetyssisältöön nettiassyjen aikana.

Tv ja esports on yhdistelmä, jolla tavoitellaan lähinnä uutta yleisöä eikä niinkään lajia aktiivisesti seuraavia.

Telia on näyttänyt tv:ssä Jimin tai Subin kautta kaksi CS-liigafinaalia (2019) sekä kaksi NHL-pelisarjan finaalia (2020). Segercrantz ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että Telia näyttäisi esportsia tänäkin vuonna tv:ssä. Hän muistuttaa kuitenkin lajin alkaneen digitaalisilla alustoilta, joiden suosio vain kasvaa jatkuvasti.

– Jopa perinteinen urheilun asema tv:ssä ei ole enää niin vahva kuin vuosia takaperin. Lineaarinen tv tuskin tulee tätä painopistettä muuttamaan.