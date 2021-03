Peliyhtiö vie Islantiin kaksi isoa turnausta – tulivuori ja korona tekevät niistä todellisen jännärin

Islannissa järjestetään toukokuussa sekä Valorantin että League of Legendsin suuret turnaukset, joskin ilman yleisöä.

Mid Season-Invitational eli MSI-turnaus jäi viime vuonna koronan takia järjestämättä. Nyt turnaus viedään Islantiin, jotta League of Legendsin kansainväliset huippunimet pääsevät pelaamaan vastakkain.­

League of Legends- ja Valorant-pelien julkaisija Riot Games järjestää loppukeväästä Islannissa kaksi suurta kansainvälistä turnausta.

Reykjavikissa järjestetään 6.–22. toukokuuta MSI-tapahtuma, joka on LoLin kilpakalenterin toinen suuri vuosittainen kansainvälinen jättiturnaus. Valorantin ensimmäinen kansainvälinen turnaus, Valorant Champions Tour Masters 2, pelataan puolestaan 24.–30.5.

LoL-turnaukseen osallistuu 12 joukkuetta ympäri maailmaa. Valorantissa mestaruudesta pelaa 10 joukkuetta. Koronan takia yleisöä ei oteta paikan päälle Laugardalshöll-areenalle, mutta tapahtumat järjestetään silti fyysisesti, jotta verkkoyhteydet eivät vaikuta kansainväliseen kilpailuun.

Riotin uutinen otettiin vastaan riemuiten LoL- ja Valorant-yhteisöjen ulkopuolellakin, koska koronan takia kansainväliset tapahtumat ovat jääneet pitkälti järjestämättä. Viime kevään jälkeen kansainvälisiä tapahtumia on ollut vain muutama harva.

Viime syksynä Riot järjesti LoLin suuret MM-kisat Shanghaissa, Kiinassa, jossa vain finaali pelattiin yleisön edessä. Etelä-Koreassa pelataan parhaillaan suljetuin ovin suurta kansainvälistä PUBG-turnausta, jonka lähes kaikki 32 joukkuetta ovat matkanneet Aasiaan.

Islantia koskevat esports-suunnitelmat saattavat vielä pahimmassa tapauksessa uusiksi: 30 kilometrin päässä Reykjavikista sijaitseva Keilir-tulivuori on viimeisen vuoden aikana muistuttanut olemassaolostaan.

Asiasta uutisoivat The Guardian ja CNN, jotka siteeraavat paikallista ilmatieteen laitosta. Asiantuntija Kristín Jónsdóttirin mukaan viimeisen viikon aikana koetut maanjäristykset viittaisivat purkauksen lähestyvän, mutta tilanne voi vielä muuttua.

Tilanne ei ole kuitenkaan vakava, koska odotettavissa on kevyempi halkeamapurkaus, jossa magma nousee maanpinnan alta. Pahempi skenaario olisi, jos Keilir purkautuisi räjähdysmäisesti kuten Eyjafjallajökull vuonna 2010. Silloin lentoliikenne laitettiin ympäri Eurooppaa jäihin, koska tulivuori syöksi tuhkaa taivaalle ja ilmakehään useita päiviä.

Islannin koronatilanne on tällä hetkellä yksi maailman parhaista. Noin 360 000 asukkaan saarivaltiossa on todettu yhteensä 6058 tapausta ja 29 kuolemaa. Alkuvuoden aikana tartuntoja on todettu 7 päivän liukuvalla keskiarvolla korkeintaan 19.