Esports

Sami Laasanen pelaa uransa parasta CS:ää – HAVU kuuden ottelun voittoputkessa

HAVU Gaming on pelannut alkuvuoden aikana yhdeksän ottelua, joista se on hävinnyt vain yhden. Sami ”xseveN” Laasanen on ollut huippuiskussa.

Sami ”xseveN” Laasanen, 26, on ollut alkuvuonna HAVUn ykkösnimi.­