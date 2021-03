Tältä näyttää hittipelin Netflix-anime: Lohikäärmeitä, demoneita ja sotaa

Maaliskuun lopulla alkavan Dota: Dragon's Bloodin ensimmäinen kausi koostuu kahdeksasta jaksosta. Anime on tyyliltään uskollinen pelille.

Dota 2:n animesarjan päähahmo on lohikäärmeritari Davion. Sarjassa on luvassa taisteluja niin lohikäärmeitä kuin demoneita vastaan.­

Valve yllätti kaikki helmikuussa, kun peliyhtiö kertoi suosikkipeli Dota 2:n tarinan jatkuvan uudenlaisella tavalla Netflixissä. Maaliskuussa palvelussa alkaa animesarja, DOTA: Dragon’s Blood.

Sarjassa seurataan Davion-nimistä lohikäärmeritaria ja kuun prinsessaa Miranaa, jotka joutuvat jumalten ja paholaisten maailmassa osaksi yllättäviä tapahtumia. Trailerin perusteella luvassa on yllättäviä juonenkäänteitä sekä taisteluja lohikäärmeitä ja demoneita vastaan.

DOTA: Dragon’s Blood koostuu kahdeksasta jaksosta, joista ensimmäinen julkaistaan Netflixissä 25.3. Traileri on katsottavissa alta.

Netflixin mukaan kyseessä on palvelun aikuiskäyttäjille suunnattu animesarja. Ikärajaa ei ole vielä vahvistettu, eikä esimerkiksi traileria ole kielletty alle 18-vuotiailta. Huhujen mukaan itse sarja on kielletty Yhdysvalloissa alle 17-vuotiailta. Ikärajaan vaikuttavat väkivaltaa ja seksiä sisältävät kohtaukset.

2,5 vuotta tekeillä olleen sarjan takana on Ashley Edward Miller, joka on ollut käsikirjoittamassa Thor- ja X-Men: First Class -elokuvia. Animoinnista vastaa korealainen Studio MIR, joka on tehnyt muun muassa kehutun The Legend of Korra -animen.

Sarjalle ei ole vielä vahvistettu jatkoa, mutta sitä tekemässä olleen Robert Meyer Barnettin mukaan luvassa on yhteensä kolme kautta ja 24 jaksoa Dotan tarinaa.

Dota 2 on ilmainen tietokonepeli, jossa pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta. Ennen ottelua joukkueet kootaan yli 110 hahmon valikoimasta. Hahmot eroavat toisistaan kyvyiltään ja pelityyliltään. Hahmoilla on laaja taustatarina, lore, josta harva pelaaja on kuitenkaan tietoinen.