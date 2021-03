Counter-Striken maailmanlistalla isoja muutoksia – Aleksi Virolaisen OG putosi 8 sijaa

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG menetti useamman sijan HLTV:n maailmanlistalla alkuvuoden heikon menestyksen ja pelaajavaihdon takia.

HLTV:n ylläpitämä Counter-Striken maailmanlista on kokenut isoja muutoksia kärjen osalta. Uudella kuukausilistalla näkyvät BLAST Premierin lohkovaihe ja juuri päättynyt kevään ykkösturnaus IEM Katowice, jossa monet huippunimet jäivät kauas kärjestä.

HLTV päivittää maailmanlistaa viikoittain, mutta aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina julkaistaan kattavampi kuukausilista. Siinä verrataan joukkueiden kehitystä edelliseen kuukauteen. IS uutisoi jatkossa vain kuukausilistasta ja sen muutoksista.

Listan kärjessä jatkaa 888 pisteellä Astralis, jonka taakse nousi Na`Vi (+1 sija viime kuusta). Molemmat joukkueet putosivat IEM Katowicessa yllättäen puolivälierissä, mutta kovimmat haastajat maailmanlistalla jäivät jo lohkovaiheeseen.

Kolmannelta ja neljänneltä sijalta löytyvät IEM Katowicen yllätysfinalistit Virtus.pro (+3) ja Gambit (+12). Voiton ja 400 000 dollaria jättiturnauksesta kuitannut Gambit nousi listalla raketin lailla.

Kärkikympistä vain Astralis piti aiemman sijoituksensa. Listalla putosivat useamman sijan muun muassa nyt viidentenä oleva Vitality (-3) ja seitsemänneksi valahtanut BIG (-3). Kovimmat putoajat olivat heikon helmikuun pelanneet ja pelaajamuutoksia tehneet Heroic (-7) ja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG (-8), jotka ovat nyt sijoilla 14 ja 17.

Jesse ”zehN” Linjalan ja sijaispelaaja Miikka ”suNny” Kempin edustama FunPlus Phoenix (-2) on nyt sijalla 19. Joonas ”doto” Forssin ja Aleksi ”allu” Jallin tähdittämä ENCE on 35:s ja täysin suomalainen HAVU 55:s. Muita suomalaisjoukkueita tai pelaajia ei ole sadan parhaan joukossa.

Kuukauden kovimmat nousivat olivat Spirit (+6), Ninjas in Pyjamas (+6), Winstrike (+13), Sinners (+6) ja Extra Salt (+10). Koronan takia listalla on huomioitu normaalista poiketen myös pienempien nettiturnausten tulokset, mikä on vaikuttanut erityisesti listan häntäpään sijoituksiin.

CS-kauden seuraava ykköstason turnaus on ESL Pro League, joka pelataan 8.3.–11.4. Turnaukseen osallistuu top20-joukkueista kaikki paitsi Team Spirit.