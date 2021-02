Saksan suurseura talousvaikeuksissa – pelijoukkueen myynti toisi kassaan jopa 20 miljoonaa

Schalken edustajat ovat vahvistaneet esports-joukkueen myynnin olevan yksi vaihtoehto talousongelmien paikkaamiseksi, mutta siitä ei luovuttaisi mielellään.

Saksalainen jalkapalloseura FC Schalke 04 on pahassa tilanteessa. Bundesliigan huippunimi on sarjan viimeisellä sijalla ja vaarassa pudota alemmalle sarjatasolle, joka vaikuttaisi merkittävästi seuran raha-asioihin.

Pelillisten suoritusten lisäksi nimittäin talouspuolella sakkaa ja pahasti. Korona on sulkenut stadionin kymmeniltä tuhansilta katsojilta, joten liikevaihto tippui valtavasti viime vuonna. Seuralla oli viime vuoden lopulla velkaa yli 200 miljoonaa dollaria.

Vaikean tilanteen takia Schalkessa pohditaan nyt eri vaihtoehtoja tulevaisuuden takaamiseksi. Yksi helpotus talousongelmiin saattaa löytyä Schalken pelijoukkueesta – tai pikemminkin sen myymisestä, uutisoivat L’equipe ja Dot Esports.

L'equipen mukaan Schalke voi saada League of LEgends -joukkueen ja LEC-liigapaikan myynnistä jopa 20 miljoonaa euroa. Schalke maksoi liigapaikasta alun perin 9 miljoonaa.

Schalke on mukana League of Legends -pelissä, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta taistelee vastakkain. Pelaajat valitsevat ennen ottelua oman uniikin pelihahmonsa yli 100 sankarin valikoimasta.­

Schalken esports-jaosto on vahvistanut myynnin nousseen esillä jalkapalloseurassa. Twitterissä jaetun lausunnon mukaan LoL-joukkuetta ei ole kuitenkaan pakko myydä, eikä näin haluttaisikaan tehdä, koska esportsin viime vuosien kova kasvu on noteerattu myös johtoportaassa.

– Mutta on olemassa skenaarioita, joissa tämä [joukkueen myynti] olisi tarpeellinen [seuran] ydinliiketoiminnan eli jalkapallon vahvistamiseksi, mihin meidän on oltava valmiita, lausunnossa sanottiin.

Keskiviikkoiltana pidetyssä Twitch-lähetyksessä Schalken esports-jaoston vastaavat kertoivat myyntipäätöksen kohtalon ratkeavan näillä näkymin touko–kesäkuussa.

Schalke perusti LoL-joukkueensa vuonna 2016. Samana syksynä joukkue putosi silloisesta Euroopan liigasta, mutta nousi välivuoden jälkeen sinne takaisin. Edesmenneessä Euroopan liigassa Schalke saavutti yhden hopean ja pronssin.

Vuonna 2018 Euroopan liiga muutettiin suljettuun sarjamuotoon ja sen nimeksi annettiin LEC. Parhaillaan pelattavalla kaudella joukkue on kuudentena taistelemassa pudotuspelipaikasta.

Jalkapalloseuran kausi on ollut äärimmäisen vaikea Bundesliigassa, sillä 22 ottelusta on kertynyt vaivaiset 9 pistettä. Sarjapaikan säilyttävään sijoitukseen on tällä hetkellä matkaa 9 pistettä, kun pelaamatta on 12 ottelua.