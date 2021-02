Aleksi Virolaisen joukkueesta villi huhu – kiistelty ranskalaistähti sivuun?

OG on huhujen mukaan tekemässä ensimmäisen pelaajavaihdoksen 15 kuukauden yhdessä pelaamisen jälkeen.

Counter-Strike-pelaaja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG-joukkue on tekemässä ensimmäistä pelaajavaihtoa, uutisoi ranskalaismedia VaKarM.

VaKarMin tietojen mukaan joukkueen ranskalaispelaaja Nathan ”NBK-” Schmitt on joutumassa korvatuksi. Ranskalaismedian mukaan Schmittillä ja muilla pelaajilla on erilainen näkemys, miten OG:n tulisi pelata. Schmittillä on ollut useasti aiemmin vastaavia ongelmia edellisissä joukkueissan.

Schmitt on yksi Ranskan tunnetuimmista pelaajista, joka on kaksinkertainen major-voittaja. Aiemin hän on pelannut Team VeryGamesissä, Titanissa, Team LDLC:ssä, Envyssä, G2 Esportsissa ja Team Vitalityssä.

VaKarM ei listannut ranskalaislegendan mahdollisia korvaajia, mutta sivuston tietojen mukaan OG:n kiikarissa ovat vaihtopenkillä ja hiljattain joukkueissa pelanneet pelaajat. OG tai pelaajat eivät ole kommentoineet huhua.

OG on pelannut samalla kokoonpanolla sen perustamisesta eli joulukuusta 2019 asti. Fanit ovat huutaneet pelaajavaihdoksen perään jo hetken aikaa, mutta erityisesti nyt alkuvuoden heikkojen suoritusten takia.

Schmitt on pitkään ollut arvostelun kohteena, mutta on viime aikoina pelannut monien mielestä odotettua paremmin. Kritiikkiä on saanut lukea erityisesti myös jordanialainen Issa ”ISSAA” Murad, jota Virolainen puolusti alkuviikosta vierailtuaan HLTV Confirmed -podcastissa.