Nyt se on varmaa! Kohunimi Elias Olkkosen, 19, ura jatkuu maailman huippujoukkueessa

Valorant-peliin vaihtanut Elias ”Jamppi” Olkkonen liittyy osaksi maailman tunnetuimpiin esports-organisaatioihin kuuluvaa Team Liquidia.

19-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen edustaa jatkossa Team Liquidin Valorant-joukkuetta. Liquid vahvisti alkuviikosta alkaneet huhut torstai-iltana.

Liquid on alkuvuodesta Valorantiin vaihtaneen Olkkosen ensimmäinen joukkue pelissä. Nuori suomalaislupaus on kehittynyt pelissä hurjaa tahtia, mitä tukee myös tuore sopimus. Uuteen organisaatioon hän siirtyy suomalaisesta ENCEstä, jota Olkkonen ehti edustaa vajaan vuoden.

Vantaalaisnuoren uudet joukkuetoverit ovat Adil ”ScreaM” Benrlitom, Travis ”L1NK” Mendoza, James ”Kryptix” Affleck ja Dom ”soulcas” Sulcas. Vaihdos on elokuussa 2020 Liquidiin liittyneen joukkueen ensimmäinen.

Olkkonen pelaa joukkueessa Jett-hahmo ja Operator-tarkkuuskivääriä. Olkkonen debytoi Liquid-paidassa ensi viikolla, kun VCT-huippusarjan karsinnat jatkuvat.

Olkkonen on ollut jo hetken aikaa yksi Suomen esportsin kuumimmistä nimistä. Hän pelasi aiemmin Counter-Strikea, jossa uraa haittasi syksyllä 2019 esiin noussut ja hyvin kiistelty pelijulkaisija Valven langettama major-pelikielto, joka estää osallistumisen pelin suurimpiin turnauksiin.

Pelikiellon takia Olkkoselta meni sivu suun muun muassa OG-joukkueen rahakas tarjous kyseisenä syksynä. Pienen tauon jälkeen Olkkonen päätyi ENCEn kokoonpanoon huhtikuussa 2020, mutta jäi vuodenvaihteessa ilman pelipaikkaa major-kieltonsa takia.

Olkkonen on vääntänyt pelikiellostaan oikeudessa asti, mutta tuloksetta. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden päätös olla ottamatta kannetta käsittelyyn odottaa nyt hovioikeuden vastausta Olkkosen tekemään valitukseen.

Jäätyään ilman pelipaikkaa ENCEssä päätti Olkkonen vaihtaa kesällä 2020 julkaistuun ilmaisräiskintään Valorantiin, jonka julkaisija on maineikas Riot Games. Valorantin tulevaisuuteen uskovat monet suuret ja nimekkäät peliorganisaatiot, koska Riotin aiempi menestyspeli League of Legends on kiistatta maailman suurin kilpapeli.

Uusi peli ja uusi alku on kannattanut Olkkoselle: Team Liquid on yksi pelin huippunimistä Euroopassa, vaikka joukkue ei ole menestynyt parhaillaan pelattavissa VCT-karsinnoissa odotetusti.

Liquid on kansainvälisesti yksi esportsin suurimmista organisaatioista. Vuonna 2001 perustetun organisaation juuret ovat Hollannissa, mutta nykyisin toiminta painottuu Yhdysvaltoihin.