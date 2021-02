Suomalaiset CS-pelaajat lukevat videolla saamiaan törkykommentteja: ”V***n ruma”, ”tapan äitisi”

Video on osa HAVU Gamingin uutta kiusaamisen vastaista kampanjaa.

– Oot v***n ruma.

– Tapan äitisi.

– V***n huoranpenikat.

– Toivon sinun ja typerien joukkuetoveriesi saavan syövän.

Muun muassa tällaisia kommentteja HAVU Gamingin Counter-Strike-pelaajat Jani ”Aerial” Jussila, Lasse ”ZOREE" Uronen ja Sami ”xseveN” Laasanen ovat saaneet sosiaalisessa mediassa.

Kolmikko luki saamiaan viestejä HAVUn julkaisemalla videolla, joka on osa organisaation aloittamaa ja Kotipizzan tukemaa Don't Be Toxic -kampanjaa (älä ole toksinen). CS-joukkueeseen kuuluvat lisäksi Jemi ”jemi” Mäkinen ja Olli ”sLowi” Pitkänen.

Yleensä törkykommentteja tulee hävityn ottelun jälkeen. ENCEssä aiemmin pelannut Jussila kertoo videolla muodostaneen jo eräänlaisen kilven negatiiviselle kommenteille, koska on niin tottunut niihin. Mäkinen taas on uudempi nimi, jolla ei ole vielä omaa kokemusta vihaviesteistä, mutta uskoo ikävä kyllä saavansa sellaisia kun HAVUn ottelumäärät kasvavat.

– Jos on vähän kokematon ja alkaa tulemaan tällaisia kommentteja, niin ei se todellakaan tunnu kivalta. Se voi vaikuttaa yllättävänkin paljon, sanoo törkykommentteja runsaasti urallaan saanut Jussila videolla.

– Kyllähän se harmittaa, kun näkee millasiai viestejä meidän pelaajat sosiaalisessa mediassa saa. Totta kai ollaan organisaatiota valmisteltu heitä siihen, sanoo videolla valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola.

Kolme viikkoa kestävän Don't Be Toxic -kampanjan tarkoitus on kitkeä kaikenlaista pelikulttuurissa ilmenevää kiusaamista ja toksisuutta, asiatonta käytöstä, joka on valitettavan yleistä nettipeleissä.

Kampanjaa varten HAVU on perustanut FACEIT-pelipalveluun oman hubin, yhteisön, jossa ei suvaita törttöilyä. Kiusaavat ja negatiivisuuteen syyllistyneet pelaajat potkitaan yhteisöstä. Hub toimii kolme viikkoa eli 14.3. asti.

– Toksisuuden kitkeminen sekä harraste- että kilpapelaamisesta tekee pelaamisesta mukavampaa kaikille. Perinteiset urheilulajit ovat jo pitkällä reilujen pelisääntöjen luomisessa ja noudattamisessa. Nyt on meidän vuoromme onnistua, HAVU Gamingin markkinointipäällikkö Niklas Pehkonen kommentoi asiaa tiedotteessa.

Pehkonen kertoo Ilta-Sanomille hubin kestävän alkuun vain kolme viikkoa, koska sinä aikana kerätään palautetta. Pehkosen mukaan hubin jatko ei ole poissuljettu, jos vain kysyntää on.

– Toksisuus ei varmasti katoa sormia näpäyttämällä, mutta asiasta avoimesti puhuminen aloittaa tien oikeaan suuntaan. Pitää olla keinoja puhua ja puuttua asiaan. Nämä ovat vain ensiaskeleet maratonissa toksisuutta vastaan, Pehkonen kertoo IS:lle.

Törkykommentit ja asiaton käytös ovat olleet esillä myös Ilta-Sanomien uutisissa erityisesti viimeisen vuoden aikana. Omista kokemuksistaan ovat kommentoineet ja kertoneet niin selostajat, ammattilaiset kuin harrastepelaajat.