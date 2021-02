Miikka Kemppi korvasi tähtipelaajan ja sai fanien vihat niskaansa – sanoi nyt podcastissa kohun olleen ansaittu, mutta yksi asia jäi vaivaamaan

Miikka ”suNny” Kemppi muisteli Urheilucast-podcastissa loppukesällä 2019 tapahtunutta ENCE-siirtoa.

Suomen menestyneimpiin pelaajiin lukeutuva 26-vuotias Miikka ”suNny” Kemppi on nyt vapaa agentti. ENCEssä hän pelasi viimeiset 1,5 vuotta.­

Suomen menestyneimpiin Counter-Strike-pelaajiin lukeutuva Miikka ”suNny” Kemppi on muistellut ENCE-siirtoon liittyviä tapahtumia Esko Seppäsen isännöimässä Urheilucast-podcastissa (21.2.).

Kemppi oli ollut ennen elokuun 2019 kohusiirtoa sivussa pelikentiltä noin puoli vuotta. Hän muisteli tarttuneensa ENCEn tarjoukseen, koska joukkue oli silloin maailman huippunimiä ja pelaaja uskoi pystyvänsä nostamaan sen uudelle tasolle.

ENCEssä suomalaistähti korvasi pelinjohtaja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen. Siirto, jota on kutsuttu jälkikäteen jopa CS-historian huonoimmaksi, raivostutti niin ENCEn kuin Virolaisen fanit. Siirrosta ja sen seurauksista keskusteltiin aktiivisesti vielä pitkälle loppuvuoteen 2020 asti, kunnes ENCEn suomalaiskokoonpano hajosi.

Kemppi sanoi podcastissa olleensa siirron aikoihin liian naiivi, koska ei ollut miettinyt sen syvemmin, miksi maailman huippunimi haluaa potkia erittäin vaativasta roolista vastanneen Virolaisen.

– Se [keskustelu ja kritiikki] oli täysin ansaittua. Niinhän se on, että jos igl [pelinjohtaja] potkitaan ja tilalle otetaan ”stara” tai ”tulivoima”, mikä nyt ikinä onkaan, niin totta kai sitä pitää kritisoida. Se on asia, mikä herättää kysymyksiä ja jos siihen ei saada vastauksia, niin se on ihan luonnollinen reaktio, Kemppi kertasi tilannetta podcastissa.

– Se [kritiikki] ei mua haitannut. Siinä haittas se, että mun perheeseen ja läheisiin kohdistui kanssa asioita. Varsinkaan nuoret kundit netissä ei ymmärrä välttämättä sitä, että kaikissa asioissa on kaksi puolta, hän jatkoi.

26-vuotias Kemppi viittasi saamiinsa asiattomiin someviesteihin. Kemppi kertoi syksyllä 2019 avoimesti Instagramissa saaneensa ENCE-siirron jälkeen muun muassa ”tapa itsesi” -viestejä nuorilta.

Kemppi toivoi voittavansa ENCEssä 10 turnausta, mutta lopulta 1,5 vuodesta jäi käteen kaksi pienempää karsintaturnausvoittoa.­

Haastattelussa pelaaja sanoi myös käyneensä muutama kuukausi siirron jälkeen yhdessä Virolaisen kanssa läpi tilanteeseen liittyneitä asioita. Kempin mukaan he eivät ole ylimpiä ystäviä Virolaisen kanssa, mutta asiat on käsitelty ja molemmat ymmärtävät toisiaan sen osalta.

Kemppi sanoi myös ENCEn suomalaiskokoonpanon kaatuneen pitkälti kapteenin puutteeseen syksyllä 2020. Hän paljasti myös katkaisseen viime vuoden lopulla tapahtuneiden asioiden takia välit pitkäaikaisen ystävänsä ja ENCEssä pelaavan Aleksi ”allu” Jallin kanssa.

Podcastin aikana Kemppi puhui myös uransa alkuvuosien tavoitteellisuudesta, minkä takia tyttöystävä saattoi jäädä pelaamisen takia. Hän kävi läpi myös CS-ammattilaisten hektistä kalenteria ja siihen liittyvää burnout-uhkaa, josta hän on itsekin kärsinyt.

Kemppi jätti ENCEn 1,5 vuoden jälkeen joulukuussa 2020, mutta sopimus purettiin yhteisymmärryksessä vasta 19. helmikuuta 2021. Pelaaja rakentaa nyt uutta kansainvälistä joukkuetta yhdessä ruotsalaislegenda Robin ”flusha” Rönnquistin kanssa.

Uuden joukkueensa pelaajista hän ei suostunut podcastissa paljastamaan muita nimiä kuin Rönnquistin, mutta projektiin on sitoutunut lisäksi kolme muuta tarvittavaa pelaajaa. Neuvotteluita kiinnostuneiden organisaatioiden kanssa käydään parhaillaan.