Kuuma huhu: Maailmanluokan huippujoukkue on 19-vuotiaan Elias ”Jamppi” Olkkosen perään!

Huhut vievät Elias ”Jamppi” Olkkosta osaksi Team Liquidia, joka on yksi Euroopan tunnetuimmista nimistä Valorantissa.

Elias ”Jamppi” Olkkonen on pelannut Valorantia vain vajaat kaksi kuukautta, mutta on nyt huhujen mukaan liittymässä jo osaksi todellista huippunimeä.­

Counter-Striken alkuvuodesta taakseen jättänyt 19-vuotias Elias ”Jamppi” Olkkonen on huhujen liittymässä osaksi erittäin nimekästä Valorant-joukkuetta.

Olkkonen käy parhaillaan neuvotteluja Team Liquidin kanssa, uutisoi lähteisiinsä vedoten Daily Esportsin toimittaja George Geddes. Hänen mukaan Olkkonen on jo harjoitellut Liquidin kanssa.

Geddesin tietojen mukaan suomalaislupaus korvaisi kokoonpanossa Adam ”ec1s” Ecclesin. Liquidin kokoonpano olisi muutoksen jälkeen seuraava: Olkkonen, Adil ”ScreaM” Benrlitom, Travis ”L1NK” Mendoza, James ”Krpytix” Affleck ja Dom ”soulcas” Sulcas.

Mikäli huhut Olkkosen liittymisestä pitävät paikkansa on kyseessä Liquidin ensimmäinen kokoonpanomuutos. Euroopan kärkinimiin pelissä lukeutuva Liquid esitteli joukkueensa elokuussa.

Olkkosen mahdollinen Liquid-debyytti saattaa olla Geddesin mukaan jo ensi viikolla, kun Valorant Champions Tour -sarjan kolmas avoin karsinta pelataan. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Olkkosta kommentoimaan huhuja.

Team Liquid on yksi esportsin tunnetuimmista organisaatioista. Vuonna 2001 perustettu Liquid on menestynyt vuosien saatossa esimerkiksi Counter-Strikessa, League of Legendsissä, Dota 2:ssa ja StarCraft II:ssa.

19-vuotias Olkkonen sanoi tiistaina 22.2. pitämässään Twitch-striimissä saaneensa jo Valorant-tarjouksia, mutta ei mitään sellaista, mitä ”hän juuri nyt hakee”.

Alkuvuodesta vasta Valorantin pelaamisen aloittanut Olkkonen on kehittynyt nopeasti. Hänelle on povattu menestystä Riot Gamesin kesällä 2020 julkaisemassa ilmaisräiskinnässä, kunhan suomalaislupaus sisäistää pelin salat.

Olkkosella on yhä voimassa oleva sopimus ENCEn kanssa. Counter-Strike-uransa hän päätti lopettaa alkuvuodesta, kun pelijulkaisija Valven antama ja kovin kiistelty pelikielto vaikutti liikaa uratilanteeseen ja kehitykseen.