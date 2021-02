WoWin klassikkoversio laajenee, Diablo 4:n odotus jatkuu, Overwatch-faneille märkä ratti kasvoille... Tässä BlizzConlinen trailerit ja uutiset

BlizzCon-tapahtuma siirrettiin koronan takia verkkoon, mutta usean suosikkipelin julkaisua koskevat päivämäärät jätettiin fanien pettymykseksi kertomatta.

World of Warcraftin klassikkoversio laajenee tänä vuonna Burning Crusade -lisäosaan. Viikonloppuna näytettiin myös, miltä useat suosikkihahmot kuten Reaper näyttävät Overwatch 2:ssa.­

Korona perui viime vuonna peliyhtiö Blizzard Entertainmentin vuosittain järjestettävän BlizzCon-festivaalin. Tämän takia yhtiö järjesti viikonloppuna BlizzConline-tapahtuman virtuaalisesti verkossa.

Viikonlopun aikana kerrottiin yhtiön eri pelien tulevista sisällöistä, järjestettiin keskustelupaneeleja sekä muuta toimintaa, kuten Overwatch-näytöstapahtuma ja cosplay-kilpailu.

World of Warcraftin uusimman osan Shadowlandsin seuraava päivitys on Chains of Domination, jolle ei annettu tarkempaa julkaisupäivää. Päivityksen uskotaan ilmestyvän huhti–toukokuun aikana, mutta pahimmassa tapauksessa WoW-fanit joutuvat odottamaan kesäkuuhun asti.

Elokuussa 2019 julkaistu World of Warcraftin klassikkoversio laajenee vuoden 2021 aikana Burning Crusade Classic -lisäosalla. Klassikkoversion ostajat pääsevät nauttimaan uudestaan vuonna 2007 julkaistun lisäosan sisällöstä, jota ollaan ainakin raidien osalta muuttamassa aiempaa vaikeammaksi.

Diablo 4:n julkaisuajankohtaa ei kerrottu vieläkään, mutta Rogue on sitten joskus pelin ilmestyttyä yksi ensimmäisistä saatavilla olevista hahmoluokista. Hahmoluokka on viimeksi nähty alkuperäisessä Diablossa eli lähes 25 vuotta sitten.

Diablo-fanit pääsevät vielä tänä vuonna nauttimaan uudistetusta Diablo 2:sta. Graafisesti hyvin näyttäväksi päivitetty Diablo II: Resurrected ilmestyy vuoden 2021 aikana pc:lle, Nintendo Switchille, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle ja Xbox Seriesille.

K18-trailerit:

Overwatch 2:n julkaisupäivää ei vieläkään kerrottu fanien pettymykseksi. Pelin fanit ovat odottaneet jo pitkään uutisia jatko-osasta tai tulevista lisäyksistä nykyversioon, mutta kummastakaan ei kerrottu mitään uutta viikonloppuna.

BlizzConlinen aikana esiteltiin kylläkin kaksi uutta karttaa (New York, Rome), suosikkihahmojen uusitut ilmeet (Widowmaker, Pharah, Reaper, McCree) vaihtuvat säätilat (hiekkamyrsky, lumisade) sekä tarinatilaan liittyviä tehtäviä, hahmojen taitopuita ja vastustajia.

Hearthstonen uusin lisäosa on Forged in the Barrens, joka ilmestyy kevään aikana. Digitaalisen korttipelin tuleva lisäosa tuo peliin 135 uutta korttia, uuden avainsanan ja muita muutoksia. Peliin lisätään myöhemmin tänä vuonna myös aivan uusi Mercenaries-pelitila, jossa pelaaja suorittaa erilaisia haasteita pääasiassa yksin.

Blizzard ilmoitti myös tuoneensa myyntiin Arcade Collection -nimisen paketin, josta löytyy uudistetut versiot The Lost Vikings- (1993), Rock n’ Roll Racing- (1993) ja Blackthorne (1994) -peleistä. Kolmen pelin paketti maksaa noin 20 euroa.

Yhtiö vahvisti myös muutaman odotetun kilpapelaamiseen liittyvän uutisen. Yhtiö jatkaa esimerkiksi WoWin kilpapuolen tukemista sekä Arenan että Mythic Dungeonin osalta.

Overwatch Leaguen uusimman kauden vahvistettiin alkavan 16. huhtikuuta. Koronan takia 4,2 miljoonan dollarin sarja on jaettu kahteen divisioonaan. Mestari selviää syksyllä.

Edelliset kaksi kautta voittaneen San Francisco Shockin tuleva mestaruusskini, joka on tehty Roadhog-hahmolle, näytettiin yleisölle myös ensimmäistä kertaa.