Useat huippunimet floppasivat kevään suurimmassa CS-turnauksessa – yhden alueen joukkueet onnistuivat erityisesti

IEM Katowicen mestaruudesta pelaa tulevana viikonloppuna useita yllättäviä nimiä.

Kevään suurimman Counter-Strike-turnauksen IEM Katowicen viikonloppuna päättynyt lohkovaihe ei jättänyt katsojia kylmäksi, kun useat yllätysnimet loistivat ja huippunimet putosivat.

Lohkovaiheessa oli mukana HLTV:n maailmanlistan top10-joukkueista peräti yhdeksän. Niistä peräti viisi jäi ilman pudotuspelipaikkaa, kun turnauksesta putosivat Team Vitality (sijalla 3.), BIG (4.), Heroic (6.), Evil Geniuses (9.) ja G2 Esports (10.). Kahdeksantena oleva Complexity hävisi jo karsinnoissa.

Suurin yllätys oli Vitalityn putoaminen jo ennen lohkovaiheen ratkaisevaa kierrosta. Vitality voitti ensin OG:n, mutta hävisi sitten Team Liquidille ja heti perään Virtus.prolle.

Vitalityn supertähti ja HLTV:n vuosien 2019–20 parhaaksi pelaajaksi valittu Mathieu ”ZywOo” Herbaut pelasi jo toisen turnauksen peräkkäin alle oman tasonsa: Rating oli Katowicessa 1,11, kun viime vuonna se oli keskimäärin 1,29.

BIG, Heroic ja Evil Geniuses tippuivat myös kaikki ennen lohkovaiheen ratkaisevaa kierrosta. G2 puolestaan hävisi lohkovaiheen viimeisellä ottelukierroksella Gambitille suoraan 2–0. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG putosi lohkovaiheesta suoraan kahdella tappiolla.

A-lohkon ykkössijan nappasi yllätysnimi Team Spirit 2–1-voitolla Astraliksesta, joka hävisi ratkaisevan kartan murskalukemin 1–16. Liquid puolestaan voitti B-lohkon kaadettuaan kolmannen kartan jatkoajalla Na`Vin kahden jatkoajan jälkeen 22–19.

Spirit ja Liquid saivat lohkovoitosta suorat paikat välieriin. Pudotuspeleihin jatkoivat lisäksi Astralis, Na`Vi, Gambit ja Virtus.pro, jotka aloittavat ottelut kierrosta aiemmin.

Turnaus on ollut tähän mennessä Ivy-maista – Ukraina mukaan lukien tässä yhteydessä – tulevien joukkueiden juhlaa, sillä pudotuspelijoukkueista enemmistö on alueelta (Spirit, Gambit, Na`Vi ja Virtus.pro). Astralis on Tanskasta ja Liquid puolestaan Pohjois-Amerikasta.

Pudotuspelit alkavat perjantaina 26.2. kahdella puolivälieräottelulla. Lauantaina pelataan välierät ja sunnuntaina finaali. Telia näyttää Katowicen pudotuspelit suorana ja suomeksi Twitchistä.

Voittaja kuittaa 400 000 dollaria, toiseksi tullut 180 000, välierissä pudonneet 80 000 ja puolivälierissä kotimatkalle joutuneet 40 000. Turnauksen hallitseva mestari on maailmanlistan kärkinimi Na`Vi.