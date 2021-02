Aleksi Virolaisen joukkueelle sataa kritiikkiä – tunnetut nimet vaativat muutoksia

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen ja OG-joukkueen viimeaikaiset suoritukset ovat poikineet kritiikkiä tunnetuilta nimiltä.

Aleksi Virolaisen (keskellä) johtama OG on pelannut samalla kokoonpanolla joulukuusta 2019. Monet fanit ja tunnetut nimet suorastaan vaativat joukkueelta muutoksia.­

Counter-Strike-pelaaja Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtaman OG-joukkueen tilanteesta on riittänyt keskustelua viikonloppuna. OG jäi IEM Katowice -turnauksen B-lohkon jaetulle viimeiselle sijalle kahdella tappiolla.

Suoritusta ovat kommentoineet muun muassa CS-kommentaattori ja entinen valmentaja Janko ”YNk” Paunović sekä toimittajat Duncan ”Thorin” Shields ja Richard Lewis. Kaikki kolme ovat sanoneet suoraan OG:n tarvitsevan pelaajavaihdoksen tai kaksi, jotta joukkue nousisi uudelle tasolle.

Paunović muistutti OG:n olleen kasassa nyt 15 kuukautta, minkä aikana joukkue on pelannut kahdessa finaalissa (IEM New York, Flashpoint 2) ja hävinnyt molemmat. Hänen mielestään Virolainen, Valdemar ”valde” Bjørn ja Mateusz ”mantuu” Wilczewski on hyvä ydinporukka.

Kommentaattori jätti sen sijaan mainitsematta Issa ”ISSAA” Muradin ja Nathan ”NBK” Schmittin. Hän näki toisen tilalle mahdolliseksi korvaajaksi Astraliksen vaihtopenkille jumittuneen Lucas ”Bubzkji” Andersenin tai G2:sta joulukuussa sivuun siirretyn Audric ”JaCkz” Jugin. Jos sekä Murad että Schmitt vaihdettaisiin, ottaisi hän kokoonpanoon vain toisen ehdottamistaan nimistä sekä yhden uuden nuoren pelaajan.

Sekä Shields että Lewis olivat molemmat yhtä mieltä vaihdettavasta pelaajasta: Murad ei ole löytänyt aiempien vuosien suoritustasoaan, joten hänen aikansa OG:ssa pitäisi päättyä.

Shieldsin mukaan OG:lla on nyt kasassa nippu hyviä pelaajia, mutta nykyinen kokoonpano ei voi ikinä nousta tulivoiman puutteen takia maailman parhaaksi. Hän myös muistutti markkinoilla olevan tällä hetkellä hyvin paljon tarjolla tulivoimaa tarjoavia nuoria pelaajia.

Palkittu toimittaja ja vannoutunut CS-seuraaja Lewis pohti omalla videollaan, ovatko OG:n päättävät henkilöt tarpeeksi sitoutuneita joukkueeseen. Lewis on epäileväinen OG:n haluun käyttää rahaa uuden pelaajan hankintaan, varsinkin kun hinnat ovat nyt nousussa.

OG-fanit ovat olleet kolmikon kanssa samoilla linjoilla: Nykyisen joukkueen parhaat päivät näyttävät olevan jo takanapäin, joten nyt olisi korkea aika miettiä muutoksia.

23-vuotias Virolainen puhui Katowicen turnaustuloksesta sekä joukkueensa tilanteesta lauantaina Telian suorana esittämässä haastattelussa.

OG hävisi IEM Katowicen lohkovaiheessa ensin niukasti Team Vitalitylle (0–2) ja sitten hyvin selvästi FaZelle (0–2). Turnausta edeltäneessä karsinnassa OG voitti Fnaticin yhdessä kartassa, hävisi Team Liquidille 1–2 ja kaatoi ratkaisevassa pelissä Cloud9:n 2–1.

Virolainen kertoi Telian haastattelussa joukkueen pohtineen bootcamppia, harjoitusleiriä, mutta koronarajoitusten takia se ei ole onnistut. Eniten suomalaiskapteeni vaikutti haastattelussa olevan ymmällään siitä, miksi ahkera ja onnistunut harjoittelu ei näy tuloksissa. Nykyiset tulokset eivät ole hyväksyttäviä millään tavalla.

– Jotenkin en vain ymmärrä, miten se [harjoittelu] ei näy tuolla servulla. Asiat saattavat olla välillä niin eri lailla präkissä, kun ei ole huolen häivää ja semmoista painetta, Virolainen sanoi Telian haastattelussa selvästi turhautuneena.

OG on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistan sijalla 13. Joukkue kävi viime vuoden lopulla kuudentena. Alkuvuosi ei ole kuitenkaan käynnistynyt toivotulla tavalla.

Alkuvuoden aikana OG on pelannut 11 ottelua, joista se on voittanut vain neljä (kahdesti Dignitasin, kerran Fnaticin ja Cloud9:n). Tappiot ovat tulleet Fnaticille, Heroicille, BIGille, Astralikselle, Team Liquidille, Vitalitylle ja FaZelle.