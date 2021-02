ENCEn liikevaihto putosi miljoonalla, tulos valahti tappiolle – sai valtiontukea 147 863 euroa

ENCEn toimitusjohtaja kertoo liikevaihdon pudonneen koronavuonna noin 1,6 miljoonan euron luokkaan ja tuloksen painuneen hieman tappiolla

Suomen suurimman ja menestyneimmän kilpapeliorganisaatio ENCEn liikevaihto laski merkittävästi koronavuonna. Tilinpäätös ei ole vielä valmistunut, mutta ENCEn toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoo alustavan liikevaihdon olevan vuodelta 2020 noin 1,6 miljoonan euron luokkaa ja tuloksen hieman tappiollinen.

Organisaatio on myös saanut Valtionkonttorilta yrityksille tarkoitettua kustannustukea 147 863,77 euroa. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian takia. Parhaillaan käsittelyssä ovat toisen hakukierroksen hakemukset.

Kuusisto kertoo tukirahan menevän muun muassa palkka- ja vuokrakuluihin, joita ”ei ole ollut mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti”.

Koronavuoteen asti ENCE kasvoi vauhdilla: 2017 liikevaihto oli 0,2 miljoonaa, vuotta myöhemmin miljoonan ja 2019 jo 2,7 miljoonaa. Voittoa syntyi vuosina 2018–19 yhteensä 178 000 €.

Kuusiston mukaan liikevaihdon laskuun vaikuttivat pääasiassa kumppani- ja palkintorahatulot. Koronapandemia on syönyt useiden brändien urheilumarkkinointibudjettia. Palkintorahojen määrään vaikutti aiempaa heikompi menestys Counter-Strikessa, pelin major-arvoturnauksen peruminen sekä suurimpien turnauksien pelaaminen alueellisesti, minkä takia palkintopotteja supistettiin.

– Tänä vuonna tavoite on päästä takaisin kasvu-uralle, mutta numeerista tavoitetta emme ole vielä asettaneet, Kuusisto kertoo vuoden 2021 odotuksista.

Viime vuoden lopulla Ilta-Sanomat uutisoi ENCEn saaneen euroa Business Finlandin koronatukea 100 000 euron edestä. Rahoitusta haettiin, jotta ENCE voisi uudistaa liiketoimintaa ja rakentaa kestävämpiä liiketoimintamalleja alalle sekä tulevaisuutta ajatellen.

– Projekti on hyvässä vauhdissa ja tarkoitus on saada nykyinen työvaihe päätökseen viimeistään kevään aikana. Faneillemme kerromme tulevasta siinä vaiheessa enemmän, Kuusisto kommentoi nyt Business Finlandin koronatuen rahojen käyttöä.

Suomen suosituimman pelijoukkueen palkkalistoilla on nykyisin 15 työntekijää, kun henkilöstöön lasketaan valmentajat. Palkkaa maksetaan myös nelihenkiselle PUBG-joukkueelle, viisihenkiselle Counter-Strike-joukkueelle, StarCraft II -pelaaja Joona ”Serral” Sotalalle ja NHL-pelaaja Erik ”EKI” Tammenpäälle.

Lisäksi joillakin CS-kokoonpanon aiemmista pelaajista on vielä voimassa oleva sopimus ENCEn kanssa. Nämä pelaajat ovat Elias ”Jamppi” Olkkonen, Jere ”sergej” Salo ja Tuomas ”SADDYX” Louhimaa.

Koronapandemian takia ENCE luopui viime vuoden lopulla League of Legends -joukkueestaan, kun käytettävissä olevat resurssit päätettiin keskittää muihin suunnitelmiin ja peleihin.

Suomen ykkösorganisaation nykyinen tukikohta sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä. ENCE muutti uusiin yli 200 neliön toimitiloihin alkukesästä 2020. Aiempi toimitila, joka jaettiin Assemblyn kanssa, sijaitsi Vallilassa Telian pääkonttorin yhteydessä.