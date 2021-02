Netflix yllätti: Suosikkipelistä tehdään anime

Dota 2 -pelistä tehdään animesarja, joka julkaistaan Netflixissä 25. maaliskuuta.

Peliyhtiö Valven suositusta Dota 2 -taisteluareenapelistä tehdään animesarja Netflixiin. DOTA: Dragon’s Blood -sarja koostuu kahdeksasta osasta ja se julkaistaan maailmanlaajuisesti 25.3.

Fantasiamaailmaan perustuvassa sarjassa seurataan Dragon Knightiä eli lohikäärmeritaria nimeltä Davion. Hän kohtaa ensimmäisessä maistiaispätkässä lohikäärmeen, mutta toisessa pääosassa on omaa salaista tehtävää suorittava prinsessa, Mirana. Davion ajautuu Netflixin kuvauksen mukaan osaksi ”tapahtumia, joita hän ei olisi koskaan voinut kuvitella”.

Lisätietoa sarjasta on selvinnyt Dota-peliin lisätyn tietosivun kautta. Sen mukaan sarjassa seurataan Dragon Knightin (Davion) ja Miranan (prinsessa) matkaa, jonka aikana he kohtaavat demoneita ja jumalia yllättävien liittolaisten kanssa. Sarjassa nähdään pelistä tuttuja, mutta myös uusia hahmoja ”ennennäkemättömällä tavalla”.

Sarjan ensimmäinen traileri julkaistaan perjantaina 19.2. Täysimittainen traileri julkaistaan puolestaan 2.3. Alta voi katsoa ensimmäiset maistiaiset.

Animen takana on korealainen Studio MIR, joka tunnetaan The Legend of Korra- ja Voltron: Legendary Defender -sarjoista. Yksi tuottajista on Ashley Miller, joka on aiemmin ollut tekemässä Thor- ja X-Men: First Class -elokuvia.

Miller on paljastanut Twitterissä sarjan olleen tekeillä 2,5 vuotta. Ääninäyttelijöistä tunnetuin on useita hittipelejä tähdittänyt Troy Baker, jota on kuultu muun muassa The Last of Us II:ssa (Joel), Middle-Earth-sarjassa (Talion) ja Far Cry 4:ssä (Pagan Min). Muita ääninäyttelijöitä ovat esimerkiksi Kari Walhgren ja Tony Todd.

Netflix-yhteistyön julkistus tuli yllätyksenä Dota-faneille. Peliä ei ole juurikaan markkinoitu, joten monet uskovat animen tuovan lisänäkyvyyttä Dotalle.

– Tämä ei ollut bingokortissani, kuului sarjaa käsittelevän Reddit-ketjun suosituin kommentti.

– Puhun kaikkien puolesta – siis mitä, veisteli toinen.

– Tämä voi räjäyttää Dotan suosion, elätteli toiveita kolmas.

Dota 2 on ilmainen tietokonepeli, jossa pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta. Ennen ottelua joukkueet kootaan yli 110 hahmon valikoimasta. Hahmot eroavat toisistaan kyvyiltään ja pelityyliltään. Hahmoilla on laaja taustatarina, lore, josta harva pelaaja on kuitenkaan tietoinen.

Monille taisteluareenapeli on tuttu sen jättimäisen MM-turnauksen eli The Internationalin palkintorahoista. Yhdeksän TI:n aikana on jaettu palkintorahaa jo lähes 140 miljoonaa dollaria. Elokuussa on tarkoitus pelata kymmenennet MM-kisat, jossa on jaossa 40 miljoonaa.