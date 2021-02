OG vahvisti ”maailman huonoimmin pidetyn salaisuuden” – Valorant otti ison askeleen Euroopassa

OG:n Valorant-kokoonpanosta ei löydy Dota- tai Counter-Strike-joukkueen taovin suomalaisia.

OG on viimeisin Valorantiin laajentanut huippuorganisaatio.­

Dota 2:n kaksinkertainen maailmanmestari ja nykyisin myös Counter-Strikessa kilpaileva OG-organisaatio on vahvistanut ”maailman huonoimmin pidetyn salaisuuden” eli Valorant-kokoonpanonsa, kuten organisaatio kommentoi asiaa tiedotteessa.

OG on jo viikkoja twiittaillut aiemmin Monkey Business -nimellä kilpailleesta joukkueesta. Kyseinen nimi on viittaus OG-organisaation alkuperäisen Dota-kokoonpanon vanhaan nimeen.

Valorantissa OG-paidan pukevat päälleen kolme entistä Overwatch-ammattilaista: Dylan ”aKm” Bignet, Kevin ”TviQ” Lindström, Benjamin ”uNKOE” Chevasson, sekä Théo ”OniBy” Tarlier ja Dragan ”elllement” Milanović. Valmentaja toimii Julien ”daemoN” Ducros.

OG:n uusi joukkue debytoi viikonloppuna pelattavassa Euroopan toisessa Challengers-turnauksessa. Kokoonpanolla on jo alla voitot muun muassa Team Vitalitystä ja Guild Esportsista, jotka kaatuivat ensimmäisen Challengers-turnauksen ja sen karsintojen aikana.

Valorant julkaistiin kesäkuussa 2020. Pohjois-Amerikassa peliin lähtivät rymistellen mukaan useat nimekkäät organisaatiot, kuten esimerkiksi TSM, Sentinels, 100 Thieves, Team Envy, Gen.G Esports, T1, Dignitas, FaZe Clan, Cloud9, NRG Esports ja Complexity.

Viime kuukausina kiinnostus on lähtenyt hiljalleen nousuun myös Euroopassa, jossa kilpailevia nimekkäitä organisaatioita ovat OG:n lisäksi Fnatic, G2 Esports, FunPlus Phoenix, Team Liquid, Ninjas in Pyjamas ja Guild Esports. Huhujen mukaan joukkuetta etsivät myös League of Legendsin huippuliigan LECissä kilpailevat MAD Lions, Excel ja Rogue.

OG on suomalaisille hyvin tuttu nimi: Dota 2 -joukkueessa maailmanmestaruuksia ovat juhlineet Jesse ”JerAx” Vainikka ja Topias ”Topson” Taavitsainen. Kilpauransa lopettanut Vainikka on nykyisin yksi OG:n omistajista. Sen CS-joukkueessa pelaa Aleksi ”Aleksib” Virolainen.