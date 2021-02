Counter-Strikella on uusi ykkösnimi – kaikki suomalaistähtien joukkueet putosivat listalla

ENCE, OG ja FunPlus Phoenix putosivat kaikki HLTV.orgin ylläpitämällä maailmanlistalla.

Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG on yhä HLTV:n maailmanlistan korkeimmalla oleva suomalaisvahvisteinen joukkue. Aleksi ”allu” Jallin tähdittämä ENCE kävi top30:ssä, mutta on nyt sijalla 33.­

Counter-Striken johtavan uutissivuston HLTV.orgin viikoittain päivittyvä maailmanlista on saanut uuden ykkösnimen.

15.2. päivätyllä listalla kärkeen on noussut Natus Vincere, jolla on 893 pistettä. Takana ja vain neljän pisteen perässä on Astralis. Na`Vi nousi kärkeen napattuaan kaksi voittoa BLAST Premierin lohkovaiheessa, kun Astraliksen oli tyytyminen yhteen voittoon kolmesta pelistä.

Viiden parhaan joukkoon kuuluvat Na`Vin ja Astraliksen lisäksi yli 200 pisteen päässä kärjestä oleva Team Vitality, BIG ja Virtus.pro. Kärkikymmenikköön rymistelivät BLASTin lohkovaiheessa menestyneet Complexity (8. / +6 sijaa) ja Evil Geniuses (9. / +7).

Kaikki suomalaisten tähdittämät kansainväliset kokoonpanot putosivat listalla. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG on nyt 13:s, Jesse ”zehN” Linjalan FunPlus Phoenix 18:s ja Joonas ”doto” Forssin sekä Aleksi ”allu” Jallin ENCE 33:s. OG ja FunPlus Phoenix putosivat yhden sijan ja ENCE kuusi.

Täysin suomalaisista joukkueista korkeimmalla on sijalla 104 oleva SJ Esports. Perässä tulevat KOVA Esports ja hREDS, jotka ovat sijoilla 123 ja 130. HAVUlla ei ole vielä listasijoitusta, sillä joukkue ei ole pelannut kolmeen kuukauteen turnauspelejä.

CS-kauden seuraava huipputurnaus on tänään tiistaina alkava IEM Katowice, jossa kilpailevat kaikki kovimmat joukkueet 16.–28.2. Samaan aikaan alkaa pienempi Snow Sweet Snow #2 -turnaus, jossa pelavat muun muassa HAVU ja SJ.