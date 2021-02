Suomalaisten avausviikko oli kuoppainen – tästä on kyse PUBGin erikoisessa superturnauksessa

Anssi Pekkosen joukkue sijoittui ensimmäisellä viidenneksi. ENCE jäi niukasti finaalin ulkopuolelle.

Suomalaiset menestyivät vaihtelevasti PlayerUnknown's Battlegroundsin jättimäisen miljoonaturnauksen, Global Invitational.S:n, ensimmäisellä viikolla.

Ensimmäisen viikkofinaalin voitti korealainen Afreeca Freecs, jonka taakse jäivät Shoot to Kill, Four Angry Men ja Infantry. Afreeca keräsi viikonlopun kymmenessä ottelussa 82 pistettä. Shoot to kill sai 77 pistettä, Four Angry Men 71 ja Infantry 68.

Anssi ”mxey” Pekkosen tähdittämä Team Liquid johti viikkofinaalia ensimmäisen päivän jälkeen, mutta sunnuntaina tyytyminen oli lopulta viidenteen sijaan 66 pisteellä.

Turnauksen toinen suomalaisvahvisteinen joukkue ENCE ei yltänyt viikkofinaaliin. ENCE oli kolmessa alkuviikon karsintaottelussa viimeisten joukossa, mutta voittoja ei tullut yrityksestä huolimatta. ENCE lähtee toiseen otteluviikkoon sijalta 18.

Aasiassa pelattavaan superturnaukseen osallistuu 32 joukkuetta, jotka kilpailevat mestaruudesta hyvin normaalista poikkeavalla formaatilla.

Koko turnauksen voittajaksi kruunataan eniten palkintorahaa yhteensä voittanut joukkue. Tarjolla olevat palkintosummat kasvavat turnauksen edetessä.

3,5 miljoonan dollarin turnaus on jaettu kolmeen osaan: viikot 1–3, puolivälissä pelattava Survival tournament -erikoisturnaus ja viikot 4–6. Viikkojen 1–3 ja 4–6 aikana otteluita pelataan seuraavasti:

Viikkokarsinta, 16 ottelua (alkuviikosta, kaikki joukkueet)

Viikkofinaali, 10 ottelua (lauantai–sunnuntai, viikkokarsinnan sijat 1.–16.)

Sijoitusottelut, 10 ottelua (lauantai–sunnuntai, viikkokarsinnan sijat 17.–32.)

Viikkokarsinnassa vain voitolla on väliä, sillä se on ainoa tapa edetä viikkofinaaliin. Ensimmäisessä pelissä voitosta pelaavat edellisen viikkofinaalin kaikki 16 joukkuetta. Voittajan tilalle nousee aina sijoituslistalla seuraava joukkue ja kuviota toistetaan, kunnes kaikki viikkofinalistit on löydetty.

Viikonloppuisin pelattavissa viikkofinaaleissa joukkueet pelaavat perinteiseen PUBG-tyyliin sijoituksista, mutta lisäksi tapoista saa pisteitä. Voitoilla ei ole enää siis väliä pelkästään merkitystä. Neljä parasta palkitaan rahapalkinnoin.

Sijoitusottelut pelataan myös viikonloppuisin. Niissä kilpailevat alkuviikon karsinnoissa ilman voittoa jääneet 16 joukkuetta. Sijoitusotteluissa käytetään perinteisempää pisteformaattia. Sijoitusotteluiden tuloksilla on väliä, koska esimerkiksi heikoimmin pärjännyt joukkue pääsee pelaamaan viikkofinaalipaikasta vain kerran.

Toinen kisaviikko alkaa tiistaina 16.2. kello 12. Liquid pelaa heti ensimmäisestä karsintaottelusta alkaen. Sijalta 18 viikkoon lähtevä ENCE aloittaa pelit toisesta ottelusta.