536 ottelun voittoputki päättyi – 72 000 katsojaa seurasi suorana 15-vuotiaan Fifa-tähden häviötä

15-vuotiaan Anders Vejrgangin komea Fifa-ennätys päättyi 1–5-tappioon.

Fifa-jalkapallopelin suosituimpiin nimiin kuuluvan tanskalaisen Anders Vejrgangin vertaistaan hakeva voittoputki päättyi viikonloppuna.

Vejrgang ehti voittaa 536 ottelua peräkkäin pelin FUT Champions -sarjassa, jossa viikonloppuisin pelataan 30 ottelua muita pelaajia vastaan. Aiempi ennätys oli 298, joten tanskalainen paransi lukemia reilusti.

15-vuotiaan ensimmäinen tappio tuli yllättäen vielä murskalukemin: Vejrgang hävisi Damian ”damesheet” Sitaramille 1–5-tuloksella. Tanskalaisen yllätystappiota todisti suorana 72 000 katsojaa.

Tappion jälkeen pelaaja istui pitkän tovin pimeässä huoneessaan sanomatta mitään. Hän ei tappion jälkeen pelannut enää lähetyksen aikana.

Vejrgang ehti pelata pelitilassa 17 täydellistä viikonloppua ennen yllätystappiota. Tappio tuli ystävänpäiväviikonlopun 26. ottelun kohdalla.

Tanskalainen on joutunut jo kuukausia kuulemaan törkykommentteja menestyksensä vuoksi. Hän sai ennen tappiota joka viikonloppu satoja kommentteja, joissa toivottiin hänen häviävän.

Monet tunnetut Fifa-nimet ovat tsempanneet Vejrgangiä ja muistuttaneet tätä tämän uskomattomasta saavutuksesta. Edwin ”Castro1021” Castro kutsui Vejrgangin saamaa vihan määrää säälittäväksi.

– Pidä pääsi ylhäällä ja v***t vihaajista, teit historiaa, Castro kirjoitti Twitteriin.

RBLZ Gamingiin kuuluva tanskalainen on vielä liian nuori pelaamaan Fifan ammattilaissarjan turnauksissa. Pelijulkaisija EA Sports on asettanut ikärajaksi 16 vuotta, joten tanskalainen pääsee niihin kilpailemaan vasta tammikuun 2022 lopulla.

Vejrgang on ollut jo pitkään nouseva nimi Fifa-piireissä, mutta hurja voittoputki on nostanut tämän nimen laajasti esille eri pelimedioissa. Pelaaja on kerännyt viime kuukausina hurjat hurjat seuraajamäärät: Instagramissa on 343 000 fania, Twitterissä 89 000, YouTubessa 91 000 ja Twitchissä 566 000.