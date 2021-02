Miljoonia vuodessa tienaava pelitähti ei pelaa naisten kanssa – syy hämmästyttää

Tyler ”Ninja” Blevins ei suostu pelaamaan naisten kanssa, koska ei halua joutua syyttä pettämisväitteiden kohteeksi.

Fortniten avulla vuonna 2018 suursuosioon noussut pelitähti Tyler ”Ninja” Blevins on kertonut työstään ja elämästään New York Timesin haastattelussa.

Blevins paljasti haastattelussa tienaavansa striimaamisella eli suorilla pelilähetyksillä 500 000 dollaria kuukaudessa. Hän otti lisäksi kantaa asiattomiin kommentteihin sekä kertoi yhdestä hyvin tiukasta ja erikoisesta linjauksestaan.

Pelitähti striimaa pelaamistaan kymmeniä tunteja viikossa, ja lähetyksiä seuraavat sadat tuhannet katsojat. Hänen mukaansa striimaajan työ ei sovi kaikille, koska negatiivisia kommentteja tulee jatkuvasti. Blevinsin mukaan niihin on vain pakko tottua osana nykypäivän nettikulttuuria.

Pääosa hänen seuraajistaan on 18–27-vuotiaita, mutta huomattava osa on sitä nuorempia. Blevinsin mukaan vanhempien pitäisi olla tiedostavampia lastensa käytöksestä internetissä. Hyvä tapa päästä perille oman lapsen käytöstavoista olisi kuunnella tämän kommunikointia pelaamisen aikana.

Blevins on kertoi myös erikoisesta linjauksestaan olla pelaamatta naisten kanssa suorissa lähetyksissä. Hän kertoi syyksi mahdolliset seuraukset, kuten jatkuvan juoruilun ja pettämisväitökset. Blevins on naimissa pitkäaikaisen kumppaninsa Jessican kanssa.

Pelitähden mukaan hänen asemassaan pienetkin asiat voivat johtaa koviin seurauksiin. Hän kertoi esimerkkinä laulaja Justin Timberlaken parin vuoden takaisen pettämiskohun, kun poptähti kuvattiin läheisissä tunnelmissa vastanäyttelijän kanssa. Pettämisväitteet tuolloin heti kumonnut Timberlake on yhä onnellisesti yhdessä vaimonsa Jessica Bielin kanssa.

– Teen kaikkeni, jotta kukaan ei voi aloittaa minkäänlaisia [pettämis]huhuja tai ladata YouTubeen klikkiotsikkoa: ”Ninja on pelannut tämän kanssa usein. He flirttailevat, tässä video”. Tiedätkö, miten näin ei voi koskaan tapahtua? En anna sen tapahtua, pelitähti tilittää haastattelussa.

29-vuotiaan mielestä tilanne ei ole paras mahdollinen, mutta internetillä ja kuuluisuudella on huonot puolensa. Hän myös muistutti naispelaajien joutuvan yleensä muita helpommin häiriköinnin ja vihakommenttien kohteeksi.

Vuonna 2018 Fortniten suosio ollessa kuumimmillaan Blevinsistä tuli maailman tunnetuin pelaaja. Hänen suosionsa on sittemmin laskenut, mutta tästä huolimatta hän nauttii yhä suurta suosiota.

Halo-kilpapelaajana pitkään toiminut pelaaja on viime kuukausina pelannut erityisesti Valorantia, jossa hän on myös kilpaillut osana perustamaansa Time In -joukkuetta. Fortniten striimaamisen hän päätti hiljattain lopettaa häiriköiden takia.

29-vuotias on kerännyt sosiaalisessa mediassa hurjat seuraajamäärät: Instagramissa hänellä on 14,3 miljoonaa seuraajaa, Twitterissä 6,5 miljoonaa, YouTubessa 24,2 miljoonaa tilaajaa ja Twitchissä 16,7 miljoonaa.