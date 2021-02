Suomalaistähti loisti turnausvoitossa – Jesse Linjalan joukkue pokkasi 40 000 dollaria

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä joukkue nappasi keskiviikkona rahakkaan CS-mestaruuden.

Suomalaisen Counter-Strike-pelaaja Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä FunPlus Phoenix -joukkue, tutummin FPX, voitti keskiviikkona Snow Sweet Snow #1 -nettiturnauksen.

Suoran kutsun pudotuspeleihin saanut FPX vei mestaruuden kolmella voitolla. Tiistaina kaatui puolivälierissä forZe 2–1 (2–16 Dust II, 16–14 Nuke, 25–22 Train), keskiviikkona välierissä SAW 2–0 (16–13 Dust II, 16–10 Nuke) ja heti perään finaalissa Gambit 2–1 (16–14 Inferno, 10–16 Overpass, 16–9 Dust II).

Finaalin avauskartassa Infernossa FPX nousi voittoon oltuaan tappiolla 6–12. Overpassista tuloksena oli odotettu tappio, kun venäläisjoukkue Gambit otti kartassa jo neljännentoista peräkkäisen voiton. Ratkaisevassa kartassa FPX marssi vakuuttavaan voittoon tanskalaisässä Asger ”Farlig” Jensenin huippusuorituksella (26–13 tapot/kuolemat, 1,66 rating).

FPX palkittiin voitosta 40 000 dollarilla. Voittosumma on kokoonpanon historian toiseksi suurin. Linjala oli jälleen kerran joukkueensa avainpelaajia turnauksessa. Vantaalaispelaajan rating (1,13) oli joukkueen toiseksi paras.

Linjala kertoo IS:lle ensimmäisen kartan hienon nousun jääneen mieleen finaalista, koska se nosti pelaajien taistelutahtoa ja fiilistä ”erä erältä hyvin paljon”. Overpassissa joukkue sai aikaiseksi hyvän väännön, vaikka Gambitin hurja voittoputki oli tiedossa.

– Dustissa saatiin kova startti ja tuntui koko ajan, että oltiin kontrollissa, vaikka vähän kierroksia menikin vastustajan taskuun siellä sun täällä.

29-vuotias pelaaja ei pidä turnausvoittoa kovin merkittävänä, sillä HLTV:n top15-joukkueista mukana oli vain kaksi. FPX on sijalla 17. Joukkueen tähän mennessä kovimpana saavutuksena hän pitää joulukuun välieräsijoitusta DreamHack Mastersissa, jossa kaatuivat Astralis, Heroic ja North.

FPX:lle turnaus oli vuoden toinen: tammikuun lopussa joukkue sijoittui toiseksi DreamHack Openissa. Tulevia turnauksia ei ole vielä vahvistettu, mutta Linjala kertoo joukkueen saaneen juuri kutsun erääseen ykköstason turnaukseen.

Linjalan, Jensenin, Martin ”STYKO” Stykin ja Pavle ”maden” Boškovićin rinnalla on pelannut alkuvuoden turnauksissa Chris ”chrisJ” de Jong. Hollantilainen de Jong on lainalla mousesportsista, joka penkitti veteraanipelaajan pari viikkoa sitten. FPX on ollut ilman vakituista viidettä pelaajaa jo pari kuukautta.

– Chris on tällä hetkellä ainakin vahva vaihtoehto jäämään remmiin hyvien otteidensa ja pelaamisensa kannalta. Hän on muutenkin pelaaja, joka on voittanut isoja turnauksia ja tietää, mitä voittaminen vaatii. On hienoa pelata sellaisen pelaajan kanssa.

Suomalaistähti ja joukkuetoverit siirtyivät tammikuun lopulla FPX-organisaatioon edustettuaan sitä ennen 13 kuukautta Godsentiä. Linjala kertoo pelaajien tehneen uuden organisaation kanssa kolmen vuoden sopimukset. Tänä vuonna tavoite on nousta askel askeleelta ylemmäs maailmanlistaa.

FPX:n lisäksi Snow Sweet Snow’ssa pelasivat suomalaisvahvisteisista joukkueista ENCE, KOVA ja SJ. ENCE ylsi puolivälierin, jossa turnaus päättyi SAW-joukkueelle. KOVA ja SJ putosivat ensimmäisessä lohkovaiheessa.