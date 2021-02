”Violetti kuolemanruutu” piinaa Twitch-katsojia – vaikuttaa kymmeniintuhansiin nettisivuihin

Twitch on tehnyt muutoksia upotettujen lähetysten näyttämistapaan. Asia vaikuttaa kymmeniintuhansiin sivustoihin.

Pelilähetysten suosituin suoratoistopalvelu, nettijätti Amazonin omistama Twitch on tehnyt palveluunsa muutoksia, jotka eivät ole kaikkien mieleen.

Twitch on alkanut esittää verkkosivuille upotettujen lähetyksien yhteydessä niin kutsuttua ”violettia kuolemanruutua” [Purple Screen of Death, PSoD]. Ruutu katoaa itsestään 30 sekunnin kuluttua, mutta voi lävähtää ruudulle kesken tärkeän pelihetken ja pilata katsomiskokemuksen.

Nykytiedon mukaan se ilmestyy lähetykseen 15 minuutin välein. Ruutu voi myös ilmaantua, jos käyttäjällä on käytössä nettiselaamiseen vaikuttavia lisäohjelmia.

Muutoksella Twitch pyrkii ajamaan katsojat seuraamaan lähetystä upotetun katsomisikkunan sijaan palvelun verkkosivuille, joka tarjoaa yhtiön mukaan ”aina parhaan katsojakokemuksen”. Tämä koskettaa suoraan kymmeniätuhansia toimijoita.

Twitchissä pitkän uran sivuston alkuaikoina tehnyt Ben Goldhaber pyörittää nykyisin Juked.gg:tä, joka kokoaa yhteen eri kilpapelien turnauslähetykset. Hän on kirjoittanut Twitteriin pitkän tekstin koskien Twitchin uutta linjausta.

Goldhaberin mukaan muutoksesta kärsivät erityisesti turnauslähetykset, mutta myös striimaajat. Monet seuraavat turnauslähetyksiä esimerkiksi uutissivustojen kautta, koska ne voivat tarjota lisäsisältöä ottelusta kuten tilastoja.

Goldhaber myös muistutti ettei Twitch olisi nykyisessä tilanteessaan, jos lähetysten upottamista olisi rajoitettu aikoinaan. Upotetut StarCraft-pelilähetykset olivat vuonna 2010 yksi pääsyistä Twitchin perustamiseen.

Lähetyksiä upottavista sivuista tunnettuja ovat esimerkiksi HLTV.org (Counter-Striken ykkössivusto), SpeedRunsLive (pelien läpäisemiseen mahdollisimman nopeasti keskittyvä sivusto), MultiTwitch (mahdollistaa usean lähetyksen seuraamisen samanaikaisesti) ja LoL Esports (League of Legendsin kilpapuolen ykkössivu).

Lähetyksiä on upotettuna myös peleihin, kuten ainakin Counter-Strikeen ja PlayerUnknown’s Battlegroundsiin. PUBGin parhaillaan pelattavan miljoonaturnauksen lähetys on esimerkiksi upotettu pelin päävalikkoon ja osaan pelikartoista.

Twitchin violetti kuolemanruutu on ilmestynyt osalle PUBG-pelaajista, kuten alla oleva kuva osoittaa.

Twitchin osalta syy muutoksiin on melko varmasti raha, sillä yhtiö ei ole vuosiin esittänyt mainoksia upotetuissa lähetyksissä. Goldhaber on Twitterissä sanonut ainakin Jukedin ottavan mieluummin mainokset kuin rajoitukset.

Twitchin kehitystili on Twitterissä kirjoittanut kyseessä olevan väliaikainen kokeilu, jolla kartoitetaan, miten katsojat toimivat upotettujen lähetysten kanssa. Monet pelkäävät muutoksen jäävän pysyväksi, jolloin siitä kärsisivät tuhannet toimijat.

Twitchillä on nykisin noin 26,5 miljoonaa kävijää päivittäin ja 2 miljoonaa katsojaa jatkuvasti. Uniikkeja striimaajia on kuukausittain jo kuusi miljoonaa.

Monet epäilevät Twitchin muutoksen syynä olleen mahdollisesti myös upotusten väärinkäyttöön liittyvät asiat. Vuosien aikana useat sivustot ovat nostaneet lähetysten katsojamääriä upottamalla suosituille sivustoille pikselin kokoisia lähetyksiä, jotka lähtevät pyörimään mykistettynä. Tällä saadaan nostettua keinotekoisesti lähetysten katsojamäärää, jolloin niiden näkyvyys paranee ja sponsoreille voidaan esittää isompia lukuja.

Netistä on löytynyt myös verkkosivuja, johon on listattu vain naisstriimaajia. Tällaisia sivustoja on käytetty muun muassa striimaajan häiriköintiin, kun kohdetta on helppo vaihtaa valitsemalla listalta vain seuraavan suoran lähetyksen.