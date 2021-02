CS-asiantuntijalta villi ehdotus Aleksi Virolaisen joukkueesta: ”Olenko hullu vai..?”

Jacob ”Pimp” Winneche haluaisi vaihtaa kaksi pelaajaa OG:n kokoonpanosta, mutta ehdotetut pelaajat eivät ole olleet kaikkien mieleen.

Entinen Counter-Strike-ammattilainen ja nykyisin striimaamisella sekä kommentaattorikeikoilla elantonsa tekevä tanskalainen Jacob ”Pimp” Winneche on heittänyt Twitterissä villin ajatuksen koskien Aleksi ”Aleksib” Virolaisen edustamaa OG-joukkuetta.

Winneche on jakanut Twitterissä ajatuksensa OG:n kokoonpanosta, jossa olisi kaksi uutta nimeä nykyiseen miehistöön verrattuna. Winnechen mielestä OG:n pitäisi luopua ranskalaisesta Nathan ”NBK-” Schmittistä ja jordanialaisesta Issa ”ISSAA” Muradista.

Uudet pelaajat olisivat FaZessa viimeksi pelannut Markus ”Kjaerbye” Kjærbye ja Northia edustanut Philip ”aizy” Aistrup. Molemmat uudet nimet ovat Winnechen tavoin tanskalaisia ja tämän entisiä joukkuetovereita.

OG:n nykypelaajista kokoonpanossa jatkaisivat Virolaisen lisäksi tanskalainen Valdemar ”valde” Bjørn, puolalainen Mateusz ”mantuu” Wilczewski ja tanskalaisvalmentaja Casper ”ruggah” Due.

Winnechen twiitti on jakanut mielipiteet. Monien mielestä OG tarvitsee muutoksia, mutta Winnechen ehdotuksia ei pidetä parhaina mahdollisina. Useat kommentoijat ovat myös vastanneet ”kyllä” asiantuntijan twiitin alustavaan ”olenko hullu” -heittoon.

– Mielestäni olet aivan liian luottavainen aizyyn ja kjaerbyehyn. [...] Nyt on 2021 eikä 2018, kommentoi selostaja Dustin ”dusT” Mouret.

– Nope, vastasi twiittiin OG-manageri Vladyslava Zakhliebina.

– Älä koske Issaan! sanoi Valorantiin vaihtanut Kirill ”ANGE1” Karasiow.

– Luulen, että kokoonpanosi toimisi, jos korvaisit kjaerbyen ja aizyn NBK:llä ja ISSAAlla, totesi eräs Twitter-käyttäjä.

Monet Twitter-käyttäjät ovat esittäneet kommenteissa oman näkemyksensä kokoonpanosta. Esille ovat nousseet useassa kommentissa muun muassa entinen Fnatic-tähti Robin ”Flusha” Rönnquist, armeijaan lähtenyt Jere ”sergej” Salo ja ilman joukkuetta oleva Miikka ”suNny” Kemppi.

OG on pelannut samalla kokoonpanolla alusta asti eli joulukuusta 2019. Joukkue on käynyt HLTV:n maailmanlistalla parhaimmillaan kuudentena. Tällä hetkellä sen sijoitus on 12.

OG:n vuosi on alkanut tahmeasti: kuudesta ottelusta on tuloksena kaksi voittoa ja neljä tappiota. OG pelaa seuraavan kerran IEM Katowice 2021 -suurturnauksen loppukarsinnassa 16.–17.2.