25-vuotias kilpapelaaja kuoli koronaan

25-vuotias pelaaja ehti jättää hyvästit perheenjäsenilleen ennen kuolemaa, kertoi Twitterissä tämän sisko.

Brasilialainen Dota 2 -ammattilainen Anderson ”444” Santos on kuollut koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Asian on vahvistanut pelaajan sisko ja paiN Gaming, jota Santos edusti vuoden ajan keväästä 2019 kevääseen 2020.

Myös nimellä ”Bob” tunnettu Santos oli kuollessaan 25-vuotias. Hän olisi täyttänyt helmikuun viimeisenä päivänä 26 vuotta. Pelaajan kuolemaa ovat surreet monet Dota-seuraajat, ammattilaispelaajat ja joukkueet. Pelaaja oli hyvin rakastettu hahmo Brasilian Dota-yhteisössä.

Santos pelasi uransa aikana kolmessa Dotan major-arvoturnauksessa, jotka kuuluvat pelin suurimpiin. Kansainvälisillä kentillä menestystä ei kuitenkaan tullut liiemmin, sillä paiN jäi majoreissa aina häntäsijoille.

Pelaajan suurin saavutus oli DOTA Summit 10 -turnauksen toinen sija kesältä 2019. PaiN hävisi silloin finaalissa Alliancelle, mutta hopeasija toi palkintorahaa 24 500 dollaria.

Globo Esporten mukaan pelaaja sairastui koronaan tammikuussa samaan aikaan kolmen perheenjäsenensä kanssa. Brasilian pahan koronatilanteen takia pelaaja ei päässyt heti tehohoitoon, vaan joutui viettämään aikaa kotona.

Lauantaina 6. helmikuuta hän pääsi tehohoitoon hengitysvaikeuksien takia, mutta silloin oli jo liian myöhäistä. Santosin sisko kertoi Twitterissä pelaajan ehtineen jättää jäähyväiset isälle ja isoäidille ennen kuolemaansa.

Brasiliassa on todettu yhteensä yli 9 miljoonaa koronatapausta. Viimeisen seitsemän päivän keskiarvo on 45 701 uutta tapausta päivittäin. Koronaan on kuollut maassa yli 230 000 ihmistä.