Urheilu kärsii yleisön ukkoutumisesta – siksi kaikki syytävät nyt rahaa samaan paikkaan

F1 on laittanut paukkuja esportsiin, jotta se saisi kasvatettua alle 25-vuotiaiden katsojien määrää nykyisestä 14 prosentista.

F1 Esports -sarjan kisoja on ajettu viimeiset pari vuotta Lontoossa. Koronan takia kisat ajetaan tänä vuonna netissä.­

Miksi F1:n omistava Liberty Media tai jalkapalloliitto Fifa ovat mukana esportsissa eli kilpapelaamisessa? Koska sen on katsottu olevan mitä mainioin tapa tavoittaa nuoria, jotka eivät muuten välttämättä olisi kovin kiinnostuneita perinteisistä urheilulajeista.

F1:llä ja Fifalla on molemmilla oma kilpasarja, joita pelataan niiden virallisella videopelillä. Molempia pelejä myydään vuosittain miljoonia kappaleita. Valioliigalla ja Bundesliigalla on nykyisin virtuaalisarjat, joissa on mukana oikeita liigaseuroja.

Huomattava osa pelaajista ei ole kuitenkaan edes tietoinen pelaamansa pelin kilpapuolesta, vaikka kasvua tulee vuosi vuodelta. F1 Esports -sarjan avoimiin karsintoihin osallistui vuonna 2020 yhteensä 237 000 kuljettajaa.

F1:n esports-vastaava Julian Tan kertoi Financial Timesin (FT) laajassa jutussa marraskuussa nuoremman kohdeyleisön olleen pääsyy virtuaalisarjan perustamiseen: F1-fanien keski-ikä on 40. Heistä vain 14 prosenttia on alle 25-vuotiaita.

Esportsilla oli vuonna 2020 noin 443 miljoonaa katsojaa maailmanlaajuisesti tutkimusyhtiön Newzoon mukaan. Kasvua tuli vuoden takaiseen verrattuna 12 prosenttia. Pääosa esports-katsojista on alle 35-vuotiaita.

Viime keväänä F1 turvautui videopeleihin, kun korona pani stopin oikealle F1-sirkukselle. Virtuaalikisoja kävivät ajamassa muun muassa Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc, Nico Rosberg ja Valtteri Bottas. Nuorista F1-tähdistä striimaamisesta on innostunut erityisesti Norris, jolla on nykyisin oma kilpajoukkue.

FT:lle Tan kertoi F1:n olevan asemassa, jossa se voi häivyttää virtuaalikisaamisen ja oikean kilpa-autoilun eroja melko hyvin. Osa menestyvistä virtuaalikuskeista on siirtynyt onnistuneesti esimerkiksi oikeille radoille.

Ferrarin 23-vuotias Charlec Leclerc ajoi keväällä F1:n järjestämisessä virtuaalikisoissa.­

Tv-kanavat ja kaupalliset toimijat turvautuivat niin ikään koronakevään aikana peleihin. Brittiläisen esports-tuotantoyhtiön Gfinityn pomo John Clarke sanoi koronan auttaneen merkittävästi esportsin viemisessä tv:seen ja suuren yleisön tietoisuuteen.

– Urheiluoikeuksien omistaja sinulla on edessä valinta. Joko omaksut pelikulttuurin ja löydät keinon näyttää sitä autenttisesti tai sitten katsot jatkossakin yleisösi vanhentuvan, Clarke sanoi FT:lle.

Samaa viestiä on välittänyt myös jalkapallojätti Juventuksen seurapomo Andrea Agnelli, jonka mielestä urheilulajien pitää muuttua ja kehittyä kilpaillakseen esimerkiksi Fortniten kanssa. Agnellin mukaan kehittymättömyys vain edistää tilannetta, jossa lajit eivät enää kiinnosta aiempien vuosikymmenten tavoin nuoria.

Esports ja urheilu eivät kuitenkaan kilpaile kahdestaan samoista katsojista, muistutti puolestaan räiskintäpeli Counter-Strikessä menestyneen Astralis-organisaation perustajiin lukeutuva Jakob Lund Kristensen. Nykyisin kaikki kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta, jota syövät erityisesti palvelut kuten Netflix ja Spotify.

Kristensenin mukaan monissa suosituimmissa tv-ohjelmaformaateissa kilpaileminen on nykyisin aina mukana jollain tavalla. Kokkausohjelmien kuningas on kilpailupohjainen MasterChef ja tanssiohjelmista Tanssii tähtien kanssa on suurmenestys.

Joni Törmälä (pokaali kädessä) voitti F1:n tallimestaruuden viime vuonna osana Red Bull Racingia.­

Pelijoukkueet hakevat samalla tavalla uskollisia faneja kuin perinteiset urheiluseurat, mutta pelikenttä on laajempi, uusiutuvampi ja alati kehittyvä. Tällä hetkellä kaikki sijoittavat tulevaisuuteen, seuraavaan sukupolveen, kommentoi menestyksekkään Team Liquid toinen perustaja Victor Goossens FT:lle.

Esportsiin ovat jo sijoittaneet julkkikset Drake, Shaq, Michael Jordan ja FC Barcelonan sekä PSG:n kaltaiset jalkapalloseurat. Forbesin mukaan kalleimmat joukkueet ovat arvoltaan nykyisin noin 400 miljoonaa miljoonaa dollaria.

Nopeasti kasvavalla alalla on myös uhkakuvia. Pelit ovat aina jonkun yrityksen omaisuutta, minkä takia näillä on myös mahdollisuus kontrolloida tuotteensa koko kilpapuolta. Useat yhtiöt ovat kuitenkin nähneet fiksuna sijoituksena tukea kilpapuolta, joka toimii mainoksena itse tuotteelle eli pelille ja antaa sen ympärille rakentua useamman toimijan ekosysteemin.

Alan on sanottu lähestyvän kuplaa ja monien toimijoiden olevan vain pikavoittojen perässä. Fifan tai Fian kaltaisia lajiliittoja ei esportsissa ole. Viime vuosina yhä useammat pelaajat ovat myös kärsineet burnouteista.

Donovan ”Tekkz” Hunt voitti vuoden 2019 aikana Fifa-peliä pelaamalla noin 210000 euroa. Hunt täytti tänä kesänä 18.­

F1:llä on 70 vuotta historiaa, jonka aikana nykyinen seuraajakunta on muodostunut. Samaa ei voi sanoa monista kilpapeleistä, joista useimmat eivät ole olleet olemassa edes 20 vuotta. Harva edes kymmentä.

Perinteisten urheilulajien peliversioilla on kuitenkin yleisesti hyvin rajallinen potentiaali – vaikka F1-pelissä ja oikeassa formulassa on kyseessä sama asia, erot tosimaailman ja virtuaalisen lajin välillä ovat suuria.

Fortniten ja League of Legends kaltaiset pelit, joille ei ole tosimaailman vertailukohdetta, tulevat olemaan asiantuntijoiden mukaan jatkossakin suurimpia kilpapelejä.