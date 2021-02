Emilyn ilta sai yllättävän käänteen, kun hänet sekoitettiin pelitähteen – sitten alkoi raha virrata ja ”tulilinjalle” joutuivat hamsterit

Brittinainen sai tempauksesta tuhansia uusia seuraajia, jotka myös lahjoittivat tuhansia puntia naisen hyväntekeväisyysprojektiin.

22-vuotias Luka ”Perkz” Perković on yksi suosituimmista League of Legends -ammattilaisista. Pelaajan nimimerkkiä Twitterissä käyttävä brittinainen joutui sunnuntaina erikoiseen tilanteeseen, joka poiki rahaa tämän hyväntekeväisyysprojektille.­

Leicesterissä asuva Emily Perkins sai tammikuun viimeisenä sunnuntaina poikkeuksellisen paljon ilmoituksia puhelimeensa, kun League of Legends -fanit löysivät vahingossa naisen Twitter-tilin.

Perkinsin Twitter-tilin käyttäjänimi on @Perkz. Se on melkein sama kuin Cloud9-joukkueessa LoLia pelaavan tähtinimen Luka Perkovićin käyttämä nimimerkki. Kroatialaispelaajan käyttäjätunnus Twitterissä on @C9Perkz.

Monet LoL-fanit päätyivät sunnuntaina laittamaan viestiä ja tykkäämään Perksin twiiteistä, kun Cloud9 pelasi LCS-liigakauden alkua edeltävää huipputurnausta. Nainen ilmoitti nopeasti ettei hän ole ”C9Perkz vaan nainen Leicesteristä”.

Brittinaisen twiitit lähtivät nopeasti leviämään LoL-piireissä. Hänelle twiittasi muun muassa Perkovićin edustama Cloud9, minkä takia naisen twiitit nostettiin esille myös LCS-turnauslähetyksessä.

Perkins vastasi yön aikana kymmeniin twiitteihin ja seurasi jopa hetken Cloud9:n ja Team Liquidin välistä turnausfinaalia. Hän lähti kuitenkin C9-fanien pettymykseksi nukkumaan kesken sarjan. C9 nousi 0–2-tilanteesta tasoihin, mutta hävisi ratkaisevan pelin.

Sekä C9 että Liquid alkoivat finaalin aikana seurata Twitterissä Perkinsiä, joka sai yön aikana useita tuhansia uusia seuraajia. Monet seuraajista lahjoittivat rahaa myös Perkinsin hyväntekeväisyysprojektiin.

Perkins aikoo vuoden aikana pyöräillä Ranskan ympäriajon kisamatkan eli 3500 kilometriä. Tavoite oli saada kasaan 350 puntaa, mutta Twitter-yllätyksen seurauksena kasassa on jo 2730 puntaa. Perkins nosti myöhemmin tavoitteeksi 3500.

Twitter-käyttäjät innostuivat myös Perkinsin hamstereista, joista toisen nimi on Fudge. Yksi C9:n pelaajista on sattumalta Ibrahim ”Fudge” Allami, joka joutui nopeasti photoshoppauksen kohteeksi, kun hänen kasvojen tilalle muokattiin Perkinsin toinen hamsteri.