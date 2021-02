Valorant-huijarille vuoden kilpailukielto – kiisti asian ja esitti kovan syytöksen

23-vuotias turkkilaispelaaja edusti jalkapalloseura Beşiktaşin esports-organisaatiota Valorant-pelissä, mutta sai potkut heti huijaamisen tultua ilmi.

Yasin ”nisay” Gök on saanut vuoden kilpailukiellon huijaamisesta, mutta pelaaja on kiistänyt käyttäneensä vilppiä. Hän sai välittömästi potkut edustamastaan Beşiktaş-joukkueesta.­

Valorant-ammattilainen Yasin ”Nisay” Gök on saanut 12 kuukauden kilpailukiellon jäätyään kiinni huijaamisesta. 23-vuotias pelaaja edusti Beşiktaş Esports -organisaatiota, joka antoi Gökille välittömästi potkut.

Pelijulkaisija Riot Gamesin julkaiseman lausunnon mukaan Gök oli huijannut pelin sisäisessä kilpatilassa. Pelaaja oli pelikiellon saamishetkellä kilpatilan Euroopan pistetilaston ykkössijalla.

Turkkilaispelaaja on Twitterissä kiistänyt huijanneensa. Hän on kertonut pyytäneensä Riotilta todisteita huijausväitteille, mutta tuloksetta. Gökin mukaan hän olisi saanut elinikäisen pelikiellon, jos olisi huijannut, mutta nyt Riot on antanut vuoden yhteisön asettamien paineiden vuoksi.

Pelaaja viittaa kommentillaan viime päivien kuumaan puheenaiheeseen Valorant-piireissä. Hänen parhaita pelisuorituksiaan esitteleviä videoita on jaettu kovasti eri keskustelupalstoilla, koska monien mielestä Gök huijaa videoilla.

Gök on piilottanut kommentoinnin uusimman videonsa osalta, mikä on katsottavissa alta:

Monet ovat ihmetelleet Gökin kommentteja, joiden mukaan Riot olisi toiminut joukkopaineen seurauksena. Valorant-piireissä on myös pidettyt Gökin saamaa 12 kuukauden kilpailukieltoa liian lievänä rangaistuksena. Monien mielestä 2–3 vuotta olisi ollut oikeudenmukaisempi tuomio.