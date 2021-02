McLarenin entinen suomalaiskuski tähtää takaisin huipulle – ajaa ilman palkkaa uudessa huippusarjassa

Olli Pahkala tähtää takaisin virtuaalisen kilpa-ajon terävimpään kärkeen. Hän on uuden Formula E -virtuaalisarjan ainoa suomalaiskuski.

Olli Pahkala, 31, on aiemmin ajanut F1 Esports -sarjaa McLarenilla, jossa hän toimi myös hetken aikaa managerina. Nyt hän tähtää tosissaan takaisin simukisaamisen huipulle.­

Virtuaalinen kilpa-ajaja Olli Pahkala, 31, on parin vuoden tauon jälkeen palannut kilparadoille tosissaan. Hän ajaa parhaillaan Formula E:n uutta esports-sarjaa, Acceleratea, jossa on jaossa minimissään 100 000 euroa.

Kuljettajat edustavat sarjassa oikeita Formula E -talleja. Pahkalan talli on Mahandra Racing, jossa hänen tallikaverinaan on saksalainen Lucas Mueller. Kilpakumppaneita ovat muun muassa F1 Esports -sarjan viime vuonna voittanut Jarno Opmeer ja tämän kilpakumppanit Bono Huis sekä Frederik Rasmussen.

Formula E: Accelerate -sarja koostuu kuudesta osakilpailusta ja se ajetaan rFactor 2 -simulaattoripelillä. Pahkala jäi kauden avauskisassa (New York) viime viikolla yhden sijan päähän pisteistä ollen 11:s. Torstaina hän oli yhdeksäs Hongkongin radalla.

– Kilpailijoiden taso on noussut järkyttävästi viimeisten vuosien aikana, kun kuljettajat ovat pystyneet siirtymään täysipäiväisiksi ammattilaisiksi saaden ajamisesta elantonsa. Tämä tuo mukanaan uudenlaiset haasteet, koska nyt ollaan aivan uudella tasolla suoritusten suhteen ja jokainen virhe maksaa sijoituksia, Pahkala kommentoi lajin nykytilaa.

31-vuotias Pahkala on yksi Suomen kokeneimmista simukuskeista. Hän on ajanut samassa simutallissa F1-tähti Max Verstappenin kanssa, kisannut F1 Esportsissa ja työskennellyt McLarenille.

Yksi uran huippuhetkistä osui tammikuuhun 2017. Pahkala pääsi kisaamaan Formula E:n järjestämään miljoonan dollarin kilpailuun Las Vegasissa. Suomalaiskuski ajoi ruutulipulle ensimmäisenä, mutta tippui tuomaripäätöksellä lopulta kolmanneksi.

Pahkala oli saanut kisaa varten niin kutsutun fanboostin, viiden sekunnin lisätehon, joka jäi ohjelmistovirheen takia päälle ajan umpeuduttua. Pahkala ei voinut asialle mitään, mutta joutui luopumaan voitosta. Kotiin hän lähti 50 000 dollarin kanssa, kun voitosta olisi tullut 200 000.

Pahkala ajoi F1 Esports -sarjaa vuonna 2018 McLarenilla. Seuraavana vuonna hän vaihtoi tallin simupuolen manageriksi.­

Viimeisen vuoden aikana Pahkala on kaikessa rauhassa valmistellut paluutaan virtuaaliradoille. Hän on ajanut vuoden sisään myös kolme 24 tunnin kestävyyskisaa (Le Mans, Spa, Daytona), joissa tallikavereita ovat olleet muun muassa F1-legendat Rubens Barrichello ja Fernando Alonso.

– Olen pikkuhiljaa ajanut itseäni sisään kuljettajan arkeen ja rauhassa korjaillut tekniikkavirheitä, joita minulta löytyi aiempina vuosina. Niitä kestävyyskisoja on mukava napsia sieltä täältä ja nauttia tiimikilpailuista. Porukassa kaikki on yleensä aina hauskempaa!

Korona-aikana virtuaalikisaamisen suosio on kasvanut huimasti. Tämä vaikutti osittain myös Pahkalan päätökseen palata kisaamaan: tarjontaa on enemmän ja palkintorahat ovat nousseet. Tavoite on nousta takaisin maailman huipulle.

Yksi näkyvimmistä simusarjoista on nykyisin F1 Esports, jota ei kuitenkaan pidetä veteraanisimukuskien keskuudessa ykkössarjana. Syy liittyy ajamiseen.

– Sim racingissä arvostetaan todella paljon mahdollisimman realistista ajokokemusta, koska laji nimenmukaisesti perustuu perinteisen moottoriurheilun simulointiin.

Pahkala itse arvostaa kuitenkin F1 Esports -sarjaa ja sen kuljettajia. Hänen mukaan kilpailun taso siellä on jäätävä, eikä kaikille lahjakkaille kuskeille riitä edes tallipaikkoja.

– Kyllä meikäläisellä nousee hattu porukalle, jotka jaksavat siellä vuodesta toiseen vetää tai pääsevät uutena kasvona sisään. F1-sarjan simut ovat myös kehittyneet viimeisen parin vuoden aikana todella paljon, joten eiköhän krediitit kasva skenessä sinnekin suuntaan lähiaikoina, Pahkala pohtii.

Pahkalan edustama Formula E -talli ei maksa suomalaiselle palkkaa, joten tulot muodostuvat palkintorahoista, joita tulee kaudesta vähintään 1800 euroa.­

Formula E:n uudessa virtuaalisarjassa Pahkala kilpailee tosissaan, mutta hakee ennen kaikkea hakee taas kisakokemusta pitkän tauon jälkeen. Edellisen kerran hän on ajanut vakituista kilpasarjaa vuonna 2018 kisatessaan F1 Esportsissa.

– Tavoitteena on totutella taas ammattilaiskuskin arkeen ja päästä mahdollisimman lähelle kärkeä. Sarja on tosiaan suhteellisen lyhyt ja nopeatempoinen, joten tästä otetaan kaikki irti. Kauden jälkeen jatketaan tavoitteellista harjoittelua odottaen seuraavia taistoja.

Pari kuukautta kestävästä sarjasta Pahkala kuittaa minimissään 1800 euroa palkintorahaa. Hän ei saa talliltaan palkkaa, mutta se ei suomalaiskuskia haittaa.

– Taustalla tapahtuu kumminkin koko ajan. Jos tämä kausi menee hyvin, niin luvassa on lisää ja enemmän kisaamista.

Pahkalan mukaan täysipäiväisiä ammattilaisia on jonkin verran, mutta pääosa ajaa pelkistä palkintorahoista. Hän kertoo kovimpien ammattilaisten tienaavan kuukaudessa palkkaa 2000–3000 euroa, mutta palkintorahojen tuovan suurimman osan huippukuskien tuloista.

– Ennakkosuosikit sarjassa ovat näitä ajamalla elantonsa tekeviä kuljettajia, joten sarjan mestari tienaa todennäköisesti sen noin 25 000 € noin kolmen kuukauden työstä.