Suuri CS-turnausjärjestäjä viittaa kintaalla pelijätin linjaukselle – valmentajat jatkavat töitään normaalisti

BLAST on ilmoittanut päätöksen koskettavan ainakin Premier-liigan lohkovaihetta, joka pelataan 4.–14.2.

Counter-Striken suurimpiin turnausjärjestäjiin kuuluva BLAST on ilmoittanut valmentajien saavan toimia ainakin toistaiseksi sen turnauksissa vanhaan totuttuun tapaan.

Valmentajat saavat BLAST-otteluiden aikana jutella pelaajien kanssa sekä olla fyysisesti samassa tilassa. Päätös koskee BLAST Premier -liigan kevään lohkovaihetta, joka pelataan 4.–14.2.

CS-julkaisija Valve ilmoitti viime viikolla antaneensa yli 30 valmentajalle toimitsijakieltoa huijaamisesta. Viime syksynä paljastui pelin valmennustilassa ollut bugi, joka mahdollisti huijaamisen jopa vuosia.

Valve ilmoitti samalla rajoittavansa valmentajien työtä. Jatkossa valmentajat eivät saa Valven järjestämissä nettipeleissä, kuten lähikuukausina taas alkavissa major-karsinnoissa, olla yhteydessä pelaajiin tai työskennellä samassa tilassa joukkueen kanssa ottelun aikana.

Toistaiseksi BLAST on ainoa suuri CS-turnausjärjestäjä, joka on kertonut linjauksistaan Valven ilmoituksen jälkeen. BLASTin komissaarin Andrew Haworthin mukaan yhtiöllä on keinoja seurata valmentajien toimia otteluiden aikana, joten huijaamisen mahdollisuus on hyvin pieni.

Haworthin ja BLASTin mielestä valmentajat ovat tärkeä osa esportsin ammattimaisuutta. Valmentajat myös nostavat pelin tasoa. Yhtiö arvioi tilannetta uudelleen ystävänpäivään päättyvän lohkovaiheen jälkeen.

BLAST Premier -liigan kevätkausi kestää kuukausia, joten yhtiön linjaus koskien valmentajia voi vielä muuttua. Lohkovaiheen jälkeen pelataan Showdown-vaihe 13.–18. huhtikuuta, minkä jälkeen luvassa ovat vielä kausifinaalit 15.–20.6.

BLAST sallii myös kahden joukkueen henkilökunnan jäsenen olla joukkueen kanssa samassa huoneessa tai TeamSpeak-keskusteluohjelmassa. He eivät kuitenkaan saa puhua pelaajille tai puuttua peliin. Asiasta on käyty keskusteluja viimeiset pari viikkoa.

Pienemmistä turnausjärjestäjistä suomalainen Elisa Esports on julkistanut linjauksensa. Elisa Nordic Championship -turnauksessa valmentajat saavat kommunikoida pelaajien kanssa läpi ottelun ja olla samassa tilassa. Linjaus on voimassa toistaiseksi.